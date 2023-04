Az éllovas Kiskunfélegyháza ezen a hétvégén Kunbajára utazik. A két csapat őszi, félegyházi találkozója sima hazai győzelmet hozott, Némedi Norbert, a félegyháziak szakvezetője ugyanakkor ezúttal jóval nehezebb összecsapásra számít, a Kunbaja vezetőedzője, Darko Veselinov pedig szeretne meglepetést okozni.

Ahhoz, hogy a Bácsalmás-Harta összecsapás mekkora rangadó, érdemes megnézni nem az eddigi tizenkilenc forduló utánra kialakult teljes bajnoki tabellát, hanem – ezúttal rendhagyó és önkényes módon kiragadva – a csapatoknak csak a tavaszi teljesítménye, tehát az első hat, idei forduló alapján kialakult résztabellát.

1. Harta 16 pont,

2. Kiskunfélegyháza 13 pont, plusz nyolcas gólkülönbség,

3. Jánoshalma és Bácsalmás, egyaránt 13 pont, plusz nyolcas gólkülönbség,

5. Lajosmizse, 11 pont, plusz ötös gólkülönbség

6. Bajai LC 11 pont, plusz egyes gólkülönbség.

7. Tiszakécskei LC II., 10 pont,

8. Soltvadkert 6 pont, mínusz egyes gólkülönbség

9. Kecskeméti LC, mínusz hármas gólkülönbség

10. Kunbaja, 5 pont,

11. Akasztó 4 pont, mínusz hármas gólkülönbség,

12. Kalocsa 4 pont, mínusz négyes gólkülönbség,

13. Kecel 3 pont,

14. Kiskőrösi LC II. 2 pont.

Fotós: Pulai Zsóka

Ebből a táblázatból kiderül, hogy csak a tavaszi eredményeket figyelembe véve a Harta vezeti a tabellát, a hétvégi vendéglátója, a Bácsalmás pedig a pontszámokat tekintve holtversenyben a harmadik. Ennyire messzire persze nem is kellene visszamenni a mérkőzés jelentőségének a taglalása során, hiszen a teljes tizenkilenc forduló eredményt figyelembe véve is tabellaszomszéd a két csapat. A csak a tavaszi eredményeket figyelembe vevő tabella alapján az is nyilvánvaló, hogy a Jánoshalmának sem lesz egyszerű dolga Lajosmizsén. A Baja és a Kalocsa összecsapása kiszámíthatatlan csemege, aki úgy érzi, hogy a hazaik az esélyesebbek, az ne feledje, Kohány Balázs csapatát egyszer sem focizták le a tavasz során. Érdekesség, hogy ez a két csapat a fordulót követően három nappal, szerdán újra találkozik, mégpedig a vármegyei kupában, akkor Kalocsán. A tavasszal a leggyengébben teljesítő kiskőrösiek, akik bevallottan az építkezésre szánják ezt a tavaszt, szó szerinti (a kiskőrösi pálya füvesítése) és képletes értelemben is, az idén szintén jó teljesítő, bár már-már elragadóan rapszodikusan teljesítő Tiszakécske II-t fogadják. Mind a csak a tavaszi teljesítményeket ábrázoló, mind a hagyományos, tehát érvényes tabella alapján ki-ki mérkőzés, tehát kiszámíthatatlan helyosztó a Soltvadkert és a Kecskeméti LC, illetve a Kecel és az Akasztó összecsapása.

A teljes program:

SZOMBAT, 17.00: Lajosmizse–Jánoshalma, Baja–Kalocsa, Kunbaja–Kiskunfélegyháza.

VASÁRNAP, 17.00: Kiskőrös–Tiszakécske II., Bácsalmás–Harta, Soltvadkerti TE Variens–Kecskeméti LC, Kecel FC–Akasztó FC.

A vármegye I. állása

1. KISKUNFÉLEGYHÁZA 19 14 3 2 49–14 45

2. JÁNOSHALMA 19 11 4 4 35–19 37

3. BAJAI LC 19 10 4 5 34–24 34

4. BÁCSALMÁS 19 9 6 4 32–21 33

5. HARTA 19 9 3 7 45–35 30

6. TISZAKÉCSKE II. 19 7 5 7 34–53 26

7. SOLTVADKERT 19 5 8 6 33–30 23

8. LAJOSMIZSE 19 5 7 7 26–34 22

9. KECSKEMÉTI LC 19 6 3 10 23–28 21

10. KUNBAJA 19 6 3 10 26–32 21

11. KALOCSA 19 5 6 8 25–32 21

12. KECEL 19 6 2 11 31–45 20

13. AKASZTÓ 19 4 5 10 17–28 17

14. KISKŐRÖS 19 4 5 10 24–39 17