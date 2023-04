Mintaszerű támadás végén Karahodzsics szerezte meg az összecsapás első pontjait, 2–0. DeCosey a sarokból reagált távolról, 2–3. Philmore gyűjtötte be a lepattanót kétszer is, másodjára a gyűrűbe tessékelte a labdát, 2–5. Klobucar ellen szabálytalankodtak, mindkét büntetője jó volt, majd Fazekas és Karahodzsics oldotta meg magabiztosan a helyzetet, 8–5. Townes csapta be a védőket, 10–5, majd Ford hárompontossal vétette észre magát, 10–8. Townes cikázott végig a fehérváriak között, ezután Vojvoda törte meg a gólcsendet, 12–11. Dramicanin biztos tempóját követően Vojvoda csak egy büntetőt tudott bedobni a túloldalon, 14–12. A dudaszó pillanatában aztán Dramicanin engedte el kintről, és jól tette, mert így 17–12-es hazai vezetés állt a táblán az első negyed végén.

A folytatásban Vojvoda maradt üresen, és kíméletlenül büntetett, 17–15. Diong zsákolásával egaliztált az Alba, aztán szintén ő tudott újabb kettest értékesíteni, 17–19-nél időt kért Forray Gábor. Két kimaradt helyzet után Kucsera triplájával fordított a KTE, 20–19. Jól védekezett a hazai gárda, ám a befejezéseknél adódtak pontatlanságok, az etap három egységgel voltak előrébb a vendégeknél. DeCosey hármas után Somogyi vitte végig az alapvonalon a támadást, 24–26. Kecskeméti taktikai megbeszélést követően Kucsera ugyanonnan, ugyanazzal a pontossággal vágta be a trojkát, mint pár percet megelőzően, 27–26. Egy sikeres vendég büntetőt követően Wittmann labdájának szeme volt, Karahodzsics volt a befejező, 29–27. Klobucar triplája jókor érkezett, 32–27, végül Somogyi ziccere zárta a félidőt, 32–29.

A harmadik negyedben Vojvoda ellen faultoltak, a megítélt büntetőket pedig értékesítette a válogatott játékos, 32–31, de ezt Dramicanin is megtette a túloldalon, 34–31. Philmore, majd Dramicanin sem tétovázott a palánk árnyékában, 36–33. Pongó harcolt ki faultot, a ziccer és a büntető is bement, 36–36. Wittmann hozta helyzetbe Karahodzsicsot, 38–36. Philmore triplája hullott be, Klobucar pedig egy blokk után roboghatott végig, 40–39. Somogyi állhatott a vonalra, és nem tévedett, utána pedig Diong kettese is jó volt, 40–43. Wittmann előbb egy fineszes megoldást mutatott be, majd a triplája is nagyon fontos pillanatban érkezett, 45–43. Vojvodának azonban volt erre válasza, így 45-46-os állásnál jöhetett az utolsó felvonás.

Pongó trojkája nyitotta a negyedik negyedet, aztán ő szerzett labdát, és vitte végig, 45–51. Forray Gábor időt kért. Wittmann csapta be a védőket, és szépségdíjas ziccerrel hozta feljebb csapatát, 47–51. Diong zsákolt elemi erővel, majd Vojvoda villant a sarokból, 47–56. Wittmann palánkról bevágódó hármasával kapaszkodott a Kecskemét, 50–56. Az Alba mestere, Zubillaga kért időt. Wittmann lehetetlen szögből dobta be a tempót, majd Dramicanin hármasával már csak egy pont volt a differencia, 55–56, de Ford is triplát hintett be, 55–59. Pongó és Klobucar egy-egy jó büntetője után újra a Wittmann-Karahodzsics duó termelt, 58–60, majd Townes szerzett labdát, és egalizált, 60–60. Pongó vállalta el a kintit, és nem remegett meg a keze, 60–63. Ezután neki ütöttek oda dobás közben, háromból egy egyest tudott értékesíteni, majd Townes gyors ziccerével 62–64-re zárkózott a KTE. Eladta a labdát az Alba, 11 és fél másodperccel a zárás előtt Forray időt kért, hogy az utolsó támadást eredményesen tudják levezényelni. Kosarat szerezni végül nem sikerült, így a vendégek nyertek két ponttal, és 2-0-ra növelték előnyüket a párharcban, amelynek folytatása kedden következik Székesfehérváron.

– Gratulálok az Albának – értékelt Forray Gábor, a hazaiak vezetőedzője. – Mindkét csapat megérdemelte volna ma is a győzelmet, a szerencsésebb csapat nyert. Hetek óta erőn felül teljesítünk, le a kalappal a játékosaim előtt, és közel voltunk ismét a bravúrhoz. Mindenki megtett mindent ma is a sikerért. A kritikus pillanatokban ellenfelünk extra triplákat dobott. 2-0-ra vezet az Alba, de még nincs vége, mindent megteszünk, hogy legyen jövő héten is meccs Kecskeméten. A recept megvan, már csak át kell lépni a saját árnyékunkat.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Arconic-Alba Fehérvár 62–64 (17–12, 15–17, 13–17, 17–18)

Play-off negyeddöntő, második mérkőzés, Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok. Játékvezetők: dr. Mészáros Balázs, Minár László Balázs, Lengyel Ádám József (Bognár Tibor)

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét: Townes 12, Kucsera 6/6, Klobucar 8/3, Fazekas M. 2, Karahodzsics 10. Csere: Dramicanin 12/6, Wittmann 12/6, Ivkovics, Tóth B., Kiss D.. Vezetőedző: Forray Gábor.

Alba: Pongó Maartin 13/6, Somogyi 6, DeCosey 7/6, Ford 6/6, Philmore 9/3. Csere: Vojvoda 15/12, Diong 8, Takács M. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga