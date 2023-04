„Valaki útra vált belőlünk”, idézhetné a vármegyei harmadosztály bajnokság Déli csoportjának a mezőnye Ady Endre versét, utalva arra, hogy a hét közepén visszalépett a bajnokságtól a múlt hétvégén még éllovas Katymár, versidézetek keresgélése helyett azonban az érintettek minden bizonnyal inkább a tabellát tanulmányozták, amely némileg átalakult, miután a visszalépett Katymárt kizárták és az eredményeit törölték. Eddig is szoros volt a Déli csoport élmezőnye, most, ha lehet, még szorosabb lett, hiszen jelen állás szerint három csapat áll egyaránt 37 ponttal a képzeletbeli dobogó három fokán. A legjobb gólkülönbséggel a Dunagyöngye SK rendelkezik, így most ők állnak a tabella élén, őket követi a Vaskút, és a 3. helyen áll a Gara. A három, pontszám tekintetében holtversenyben álló gárdát mindössze egy győzelemnyi, tehát három pont lemaradással követi a Madaras. Az újdonsült éllovas Borotára utazik, a Vaskút a Felsőszentivánt fogadja, a Gara pedig Kisszállásra látogat. Mindhárman a győzelem reményében futnak ki a pályára, akárcsak a Madaras hazai pályán a Bácsborsód vendéglátójaként.

Az Északi csoportban a hat pont fórral éllovas Fülöpszállás a Ladánybenét fogadja hazai pályán. Mielőtt bárki kézlegyintéssel elintézné, hogy sima egyes ez a meccs, nem árt felidézni, hogy a Ladánybene a bajnoki címvédő. A második helyen álló Ballószög a Katonatelepet fogadja, a 3. Helvécia pedig az Északi csoport e hétvégi rangadóját játssza, ugyanis a 4. Szabadszállás vendége lesz. Szomszédvári derbit is rendeznek ezen a hétvégén, a Bugac–Fülöpjakab párosítás ugyanis nagy hagyományokra visszatekintő presztízscsata.

A Közép csoport éllovasa, a Vadkert FC STE II. a Balotaszállást fogadja hazai pályán. Aki arra fogad, hogy sima hazai győzelem lesz, könnyen tévedhet, a Balotaszállás szívós ellenfél lehet hazai pályán is, idegenben is. A 2. Kunfehértóra sem vár könnyű feladat, a Horváth Ákos személyében a góllövőlista éllovasát adó Fehértó Császártöltés vendégei lesznek. Megtartaná a frissen megszerzett 3. helyét na Kiskőrösi LC II., ehhez a Kecel Seniort kell legyőzniük – a tabdi sporttelepen.

A nyugati csoport éllovasa, az Apostag szerdán a kupában is jeleskedett, hiszen vármegyei másodosztályú ellenfelet búcsúztatott, a Kerekegyházát, a hétvégén a Hajós vendégei lesznek. A Harta második csapatát fogadja a második helyen álló, továbbra is veretlen Dunapataj, a 3. Bátya pedig izgalmas rangadó elé néz, hiszen a hozzá képest mindössze három pont hátránnyal a negyedik helyen álló Uszód vendége lesz. Borítékolható, hogy Uszódon parázs lesz a hangulat, bármilyen időjárást is hozzon a húsvét szombat.

Vármegye III., Déli csoport

1. DUNAGYÖNGYE SK 17 12 1 4 82–21 37

2. BSE VASKÚT 16 12 1 3 69–26 37

3. GARA 17 12 1 4 56–26 37

4. MADARAS 16 11 1 4 58–21 34

5. BÁCSBORSÓD 17 10 1 6 54–36 31

6. BÁCSBOKOD 16 9 1 6 24–28 28

7. FELSŐSZENTIVÁN 17 8 2 7 40–40 26

8. KENDERES SE 17 7 3 7 34–45 24

9. BÁCSALMÁS II. 16 6 3 7 34–43 21

10. BOROTA II. 16 4 1 11 22–48 13

11. KISSZÁLLÁS 17 3 4 10 23–29 13

12. TATAHÁZA 17 2 1 14 12–75 7

13. HERCEGSZÁNTÓ 17 2 0 15 15–85 6





Vármegye III., Észak

1. FÜLÖPSZÁLLÁS 19 16 2 1 74–24 50

2. BALLÓSZÖG 19 13 5 1 72–27 44

3. HELVÉCIA 18 13 3 2 54–25 42

4. SZABADSZÁLLÁS 18 11 4 3 40–21 37

5. LADÁNYBENE 18 12 0 6 55–26 36

6. BUGAC 19 10 3 6 49–41 33

7. KATONATELEP 19 7 6 6 33–30 27

8. PÁLMONOSTORA 18 8 2 8 49–50 26

9. KEREKEGYHÁZA II. 19 7 4 8 55–52 25

10. JAKABSZÁLLÁS 19 5 5 9 33–48 20

11. VASUTAS SK 19 5 4 10 32–48 19

12. TISZAUG 19 5 3 11 43–58 18

13. SC HÍRÖS-ÉP II. 18 1 4 13 36–76 7

14. FÜLÖPJAKAB 19 1 4 14 24–88 7

15. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 19 1 1 17 27–62 4





Vármegye III., Közép csoport

1. VADKERT II. 18 16 1 1 83–16 49

2. KUNFEHÉRTÓ 18 14 2 2 89–26 44

3. KISKŐRÖS II. 18 12 2 4 64–28 38

4. KASKANTYÚ 18 12 1 5 64–27 37

5. AKASZTÓ II. 18 11 4 3 57–23 37

6. BALOTASZÁLLÁS 18 9 4 5 62–28 31

7. BÓCSA 18 8 1 9 55–53 25

8. KECEL II. 18 8 1 9 47–49 25

9. IZSÁK 17 7 1 9 32–54 22

10. CSÁSZÁRTÖLTÉS 18 6 3 9 33–49 21

11. SZANK OBSE 18 3 1 14 31–75 10

12. TÁZLÁR 18 3 1 14 27–83 10

13. TABDI 17 2 1 14 19–77 7

14. KECEL SENIOR 18 2 1 15 12–87 7





Vármegye III., Nyugati csoport

1. APOSTAG 16 13 1 2 71–14 40

2. DUNAPATAJ 16 12 4 0 50–12 40

3. BÁTYA 17 12 2 3 59–18 38

4. USZÓD 17 11 2 4 61–22 35

5. SZENTMÁRTON 17 10 3 4 62–35 33

6. SZAKMÁR 16 9 3 4 49–24 30

7. D.-BENEDEK 16 9 3 4 43–23 30

8. MIKLÓSI GYFE 17 7 1 9 55–33 22

9. FAJSZ 17 5 3 9 36–43 18

10. HAJÓS 17 4 2 11 30–45 14

11. HARTA II. 16 2 1 13 23–68 7

12. TASS 17 1 0 16 20–108 3

13. DUNAVECSE 17 0 1 16 11–125 1