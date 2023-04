Az éllovas, és mindeddig veretlen Dunapataj semmit nem bízott a véletlenre a Harta II. vendéglátójaként, szombaton az első félidő végén már 4–0-ra vezettek, végül 6–1 arányban győzték le a Harta II. csapatát. Vasárnap lépéskényszerben utazott tehát Hajósra az Apostag, amely csak rosszabb gólkülönbségének betudhatóan volt a második a Pataj mögött. A Hajósnak sikerült belepiszkálni a dobogósok csatájába, Várszegi Bence 31. percben szerzett találatával ugyanis 1–0 arányban legyőzte az Apostagot. A Nyugati csoport rangadóját Uszódon vívták, ahol a Bátya volt a vendég. Ez a mérkőzés egyébként is szomszédvári derbinek számít, ezúttal viszont ki-ki mérkőzés is lett, hiszen a 3. Bátyát és a 4. Uszódot éppen három pont választotta el egymástól – a Bátya javára. Vannak vélemények, amelyek szerint a szomszédvári derbi úgy jó, ha szoros, ahogy a pörkölt is úgy jó, ha csípős. (Hogy aztán a csípős erőset vagy méregerőset takar, e tekintetben tovább oszlanak a vélemények.) Az uszódi derbi a haza szakácsok szerint éppen a megfelelő mértékben lett fűszeres, pontosabban szoros, a bátyai ínyencek ugyanakkor azt szerették volna, hogy legalább egy góllal szorosabb az a végeredmény. A Báta szerzett vezetést az első félidő derekán Magyar Márk révén, az uszódiak az első félidő hajrájába Borsos Tamás góljával egyenlítettek. A mindent eldöntő találatot a hazai Kiss Balázs szerezte a 85. percben, így nem csak a három pontot tartotta otthon az Uszód, hanem a képzeletbeli dobogó harmadik fokára is felléphetett. Hatgólos győzelmet aratott a Fasjz Tasson, 9–3 aárnyban győztek idegenben. A vendégeknél Medovy Arnold mesterhármast szerzett, de 0–8-as állás után szerzett egy klasszikus mesterhármast a hazai Kovács Tamás is.

Vármegye III., Nyugat: Dunapataj–Harta II. 6–1, Szentmárton SE–Dunaszentbenedek 4–1, Miklósi GYFE–Szakmár 5–1, Uszód–Bátya 2–1, Tass–Fajsz 3–9. Hajós FC–Apostag 1–0.

Vármegye III., Nyugati csoport

1. DUNAPATAJ 17 13 4 0 56 13 43 43

2. APOSTAG 17 13 1 3 71 15 56 40

3. USZÓD 18 12 2 4 63 23 40 38

4. BÁTYA 18 12 2 4 60 20 40 38

5. SZENTMÁRTON SE 18 11 3 4 66 36 30 36

6. SZAKMÁR 17 9 3 5 50 29 21 30

7. D.-BENEDEK 17 9 3 5 44 27 17 30

8. MIKLÓSI GYFE 18 8 1 9 60 34 26 25

9. FAJSZ 18 6 3 9 45–46 21

10. HAJÓS 18 5 2 11 31–45 17

11. HARTA II. 17 2 1 14 24–74 7

12. TASS 18 1 0 17 23–117 3

13. DUNAVECSE 17 0 1 16 11–125 1