Újabb rangadót vív ma este a férfi futsal NB I.-es bajnokság felsőházi rájátszásában a ScoreGoal Kecskemét Futsal. Az már hetek óta nyilvánvaló, hogy a felsőházi rájátszás egy egészen más kategória, mint az alapszakasz atekintetben, hogy a küzdelem ezen fázisában már mindegyik mérkőzés rangadónak számít. A ma esti meccs azonban kiemelkedik a sorból abból a szempontból, hogy az ellenfél, a Haladás VSE a jelen állás szerint primus inter pares, azaz első az egyenlők között, hiszen négy pont előnnyel vezeti a tabellát. A szombathelyiek az alapszakaszban is mindössze kétszer találtak legyőzőre, a felsőházi rájátszás során pedig egyszer akadtak legyőzőre, Debrecenben győzte le őket a DEAC. Az alapszakaszban a ScoreGoal Kecskemét Szombathelyről el tudott hozni egy pontot, a Messzi István Sportcsarnokban azonban a Vas vármegyeiek diadalmaskodtak.

A felsőházi rájátszásban a mérlegüket tekintve a hírös városi kék oroszlának sincs szégyenkeznivalójuk, hiszen ők is mindössze egyszer szenvedtek vereséget – szintén a hajdúságiaktól –, és a 3. helyen várják a mérkőzést.

– A Haladás a legjobb csapat a magyar bajnokságban, ezt az eredményeik is bizonyítják – mutatta be az ellenfelet Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – A keretüket a rutinos játékosok mellett fiatal tehetségek alkotják. Tiszteljük az ellenfelünket, de nem feltartott kézzel megyünk bele a mérkőzésbe. Mi is kiváló csapat vagyunk, és megmutattuk már, hogy a legerősebb ellenfelek is tudunk eredményesen szerepelni. Sajnos a helyzetünk nem változott, sok sérülés nehezíti a dolgunkat, ami egyébként nem is csoda, hiszen óriási terhelés alatt vannak a játékosok, folyamatosan feszített a tempó. Nem szabad azonban ezzel foglalkoznunk, hanem a lehetőségeinkhez mérten a maximumot kell kihoznunk magunkból. A csapatszellem erős, ha a tudásunk legjavát nyújtjuk, akkor lehet esélyünk bárki ellen. Bízom benne, hogy sokan kilátogatnak ma este 17 óra 30 perckor kezdődő mérkőzésünkre a Messzi István sportcsarnokba, és biztatnak minket a címvédő ellen.