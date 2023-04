Dr. Filus Andor, a KTE ügyvezetője maga is az intézmény lakója volt, már akkor nagyon örült volna, ha füves pályán rúghatták volna a labdát szabadidejükben.

– Rengeteg emlék jut ilyenkor eszembe, például az is, hogy nagyon sok cipőt elkoptattam a hátsó, betonos pályán diákként – emlékezett vissza dr. Filus Andor, a KTE LA ügyvezetője. – Amikor a szobámban nyalogattam a sebeimet és a horzsolásokat, mindig eszembe jutott, hogy de jó lenne itt is egy füves pálya. Ez akkor nem valósult meg, de több mint 20 év után is nagy öröm, hogy végül igen, így méltó körülmények között sportolhatnak már az itt lakók. Minél több gyerek jár edzésre, jön ki ide mozogni, annál több egészséges felnőttet nevelünk. A jó példa követése, a jó tanulmányi átlag mindig hozzáadott értéke egy sportoló gyermek életéhez. A pálya megépítésével egész évben biztosított az edzéslehetőség a friss levegőn.

A pálya kapcsán meg kell említeni, hogy egy közel 600 milliós projekt részesként valósult meg.

A Bocskai utcai óvoda is pályával fog bővülni, emellett a Széktói Stadionban és a Műkertvárosi Sportcentrumban is megújult a két legrégebbi, nagyméretű műfüves pálya. Három utánpótlás pálya épült emellett a Széktói Stadion területén, melyből kettő fedett és fűthető, ezt is bortokba vették már a fiatalok. Volt értelme az elmúlt öt-hat évnek, mely során az alapoktól építettük újjá a kecskeméti labdarúgást, de hisszük, hogy még ennél is többet kell dolgozni, akkor még többet érhetünk. Köszönet az akadémia és a kollégium munkatársainak, hiszen ilyen kollégák kellenek ahhoz, hogy gyerekeink fejlődjenek, illetve köszönet a támogatóknak, hogy biztosították a fejlesztésekhez a forrást. Nem utolsó sorban köszönet az MLSZ-nek, hogy terveinkben támogattak minket, illetve a városnak és a tankerületnek, hogy hozzájárultak a pályák megépítéséhez – mondta dr. Filus Andor.

A pályát egy néptánc produkció után szalagvágással, majd ünnepélyes kezdőrúgással adták át.