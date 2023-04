Szombaton egy Tisza- és egy Duna-parti gárda találkozik az előbbi folyó partján, ugyanis a 6. helyen tanyázó Tiszakécske II. a dobogó harmadik fokán álló Baját fogadja. Erre a délutánra jut egy szomszédvári derbi is, a Kecskeméti LC–Lajosmizse összecsapás. Ki-kirangadó is ez a találkozó, hiszen a tabellán mindössze egy pont választja el egymástól a két csapatot – a Mizse javára. A Harta szeretné felfedtetni a múlt heti, bácsalmási fiaskót. A Soltvadkert ellen ez nem lesz könnyű.

Az éllovas Kiskunfélegyháza vasárnap Akasztóra látogat. A tabellát tekintve országos kettes ez a mérkőzés, ám az Akasztó éppen az előző két fordulóban talált magára, és mind a két meccsét megnyerte. Ez persze Némedi Norbert csapatára aligha hat riasztólag. Rengeteg szoros, de elveszített meccs után végre szeretne három pontot behúzni a Kalocsa, de így van ezzel a vendége, a Kunbaja is. Két, a hétközi kupafordulóban vármegyei harmadosztályú csapat által kiejtett gárda találkozik Jánoshalmán, minden bizonnyal a JFC és a Kiskőrös is szeretné mielőbb feledtetni a kiesést. A Kecelt dupla sikerélmény érte a kupában hét közben, egyrészt továbbjutottak Soltvadkerten, másrészt Fortuna kegyei jóvoltából máris kijutottak az országos főtáblára. Sikerélményben van az idén tavasszal bőven része a Bácsalmásnak is, nagy csata várható, előzetesen egyik fél sem írná alá egy döntetlennel kasszírozható egy pontot.

SZOMBAT, 17.00: Tiszakécske II.–Bajai LC, Kecskeméti LC–Lajosmizse, Harta–Soltvadkert.

VASÁRNAP, 17.00: Akasztó–Kiskunfélegyháza, Kalocsa–Kunbaja, Jánoshalma–Kiskőrös, Kecel–Bácsalmás.

A vármegye I. állása

1. KISKUNFÉLEGYHÁZA 20 15 3 2 52–15 48

2. JÁNOSHALMA 20 12 4 4 37–20 40

3. BAJAI LC 20 11 4 5 36–25 37

4. BÁCSALMÁS 20 10 6 4 37–22 36

5. HARTA 20 9 3 8 46–40 30

6. TISZAKÉCSKE II. 20 8 5 7 36–54 29

7. SOLTVADKERT 20 6 8 6 35–30 26

8. LAJOSMIZSE 20 5 7 8 27–36 22

9. KECSKEMÉTI LC 20 6 3 11 23–30 21

10. KUNBAJA 20 6 3 11 27–35 21

11. KALOCSA 20 5 6 9 26–34 21

12. KECEL 20 6 2 12 31–50 20

13. AKASZTÓ 20 5 5 10 22–28 20

14. KISKŐRÖS 20 4 5 11 25–41 17