Karahodzsics és Klobucar volt eredményes a kecskeméti oldalon, míg a ZTE-nél Polster vette hátára csapatát, 5–6, majd több sikertelenül zárult akció után Ostojic büntetővel egalizált, 6–6. Kiss Dávid jól szállt be a padról, az ő kettesével már újra a hírös városiak vezettek. Klobucarra estek rá dobás közben, a vonalról próbálkozhatott, a második be is ment, 6–9. Karahodzsics is ugyanígy járt el, 6–10. Nem találta a ritmust a házigazda, időt kért Krasovec vezetőedző az első etap vége előtt kettő és fél perccel. Keller révén egyenlítettek, majd fordítani is tudtak Ostojic kettesének köszönhetően, 12–11.

Egy-egy kétpontos után Borisov a sarokból hintett be trojkát, 14–16. Gyorsan jött a válasz, majd Townes is bátran vállalkozott, 16–20. Trice két triplájával jött vissza a Zalaegerszeg, 24–24. Dramicanin is feliratkozott a táblára, míg Klobucar labdaszerzésből nyargalhatott végig, 24–28. Dramicanin kettő plusz egyes akciót jegyzett, 26–31-nél időkérésre szánta el magát a hazai együttes. A KTE rutinos játékosa aztán újabb két büntetőt vágott be, 26–33. A szünet előtt még Klobucar tört be, és vitte végig a ziccert, 29–37-es állással vonulhattak nagyszünetre a gárdák.

A folytatásban Keller két büntetőjére Wittmann hármassal válaszolt, 31–40. Két gyors ziccerrel zárkózott a ZTE, 35–40-nél időt kért Forray Gábor vezetőedző. Mindkét oldalon sok hiba adódott, végül Trice törte meg a csendet hárompontosával, 38–40. Wittmann pillanatai következtek, a KTE csapatkapitánya tartotta előnyben csapatát, 41–45. Smith egy pontra faragta a differenciát, végül 48–48-nál érték be a hírös városiakat. Lendületbe jött a hazai gárda, és 52–48-nál újra taktikai értekezletet kellett tartania a KTE-nek. Karahodzsics és Klobucar villanásaival 52–52-re módosult az állás. Jó védekezés után Kucsera trojkája a legjobbkor érkezett, 52–55, de még egy hazai kettes is belefért a negyedbe, 54–55.

O’reilly és Wittmann kezdte a pontgyártást a záró felvonásban, 56–57. Smith a büntetővonalról volt magabiztos, míg Townes jó ütemű tempóval, majd Kucsera zsákolással vétette észre magát, 58–61. Krasovec kért időt, és rövid időn belül fordítottak tanítványai, 64–61-re. Őrizte előnyét a ZTE, és még növelni is tudták azt. 68–63 után Karahodzsics és Townes révén visszajött a Kecskemét, 68–68. A következő támadásból Kucsera hintett be fontos triplát, 68–71-nél újabb hazai időkérés jött. Idegesen kosárlabdázott a zalai csapat, minden helyzetük kimaradt, így a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét nyerte meg az alapszakasz utolsó meccsét.

Sokáig ünnepelni nincs idő, ugyanis a hírös városiak jövő héten szerdán 18 órától a kupában a rájátszásról lecsúszó Paks vendégei lesznek a negyeddöntőben. Ha nyernek, a fővárosban lépnek pályára a négyes döntőben hétvégén. A rájátszást az azt követő héten kezdik meg Forray Gábor tanítványai az Alba Fehérvár otthonában.

–Gratulálok a játékosaimnak, hiszen tizenöt győzelmet szereztünk az alapszakaszban, ami az elvárások felett van – értékelt Forray Gábor, a kecskemétiek mestere. – Gratulálok a ZTE-nek is, hiszen nekik már tét nélküli is lehetett volna ez a találkozó, de mindent kiadtak magukból. Az első félidőben a mi akaratunk érvényesült, hiszen egy olyan védekezést alkalmaztunk, amiből a hazaiak nem tudtak a korábbiaknak megfelelő helyzeteket teremteni. A második félidőben viszont sikerült begyorsulnia a házigazdának, és át is vette a vezetést. Akkor sikerült visszavernünk a ZTE támadásait, és a végén a végjátékban a rutinunknak köszönhetően győztünk.

Zalakerámia ZTE KK- Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 68-71 (12-11, 17-26, 25-18, 14-16)

Zalaegerszeg: Trice 9/9, O’Reilly 10, Polster 5/3, Smith 14, Ostojic 10/3. Csere: Németh Á., Keller I. 6, Zsíros, Csuti, Rakicevic 14/6.

Kecskemét: Townes 9/6, Boriszov 6/6, Klobucar 11, Fazekas 2, Karahodzsics 17. Csere: Wittmann 10/6, Kucsera 8/6, Kiss 6, Dramicanin 7, Ivkovics.