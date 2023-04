A hazaiak kezdtek jobban, Kecskeméti Bálint különösen elkapta a fonalat már a meccs elején, így 10-5-nél Fodor Antalnak ki kellett kérnie az első pihenőt. Nem változott a játék képe, Baserio is remek napot fogott ki, míg a másik oldalon jobbára Nunez igyekezett tartani a lépést ekkor. 15–10-nél Nagy József is időt kért, s bár a DEAC ennek ellenére fel-feljött időnként három pontra, ennél közelebb nem jutott a szett végéig (25-22).

A második játszma Bagics és Veres remeklésének is hála jobban indult a vendégeknek, 9-12-nél Nagy József időt is kért. Ez el is érte célját, a KRC egyenlített, majd 17-16-ra fordított is. A debreceniek próbáltak még lendületet venni, de a Kecskemét ekkor már magabiztosnak bizonyult, s ha körömrágósan is, de 25–23-ra megnyerte szoros hajrában a szettet.

A harmadik parti elején megint elhúzott a DEAC, 4-1-re is vezettek a vendégek, de a hazai fejmosás után beindult a Kecskemét és 9-7-re fordított Kecskeméti és Varga pontjaival. Sokáig fej fej mellett haladtak ezt követően a csapatok, 16-16 után azonban elfogyott a Debrecen, Farkas ás Varga pedig lezárta a találkozót (25–22).

A Kecskemét 2-0-ra vezet ezzel a három győzelemig tartó párharcban, és hétfőn 20 órás kezdéssel akár le is zárhatja a csatát Debrecenben.

‒ A Debrecen otthonában sokkal könnyebben nyertünk, jobban összpontosított a csapat. A mostani játékra a Debrecen védekezése valamelyest feljavult, nagyon sokszor kivédekezték a támadásainkat. Ennek ellenére nagyon jól játszott a csapatom, és sikerült behúznunk a második mérkőzést is – értékelt Nagy József, a KRC edzője.

KECSKEMÉTI RC–DEAC 3-0 (22, 23, 22)

Kecskemét, 50 néző. Vezette: Sík, Halász

KECSKEMÉT: Baserio 5, Keen 3, Farkas 5, Boldizsár 7, VARGA 19, Kecskeméti 14. Csere: Török Zs. (liberó), Bogdán, Szabó M. 1. Edző: Nagy József

DEBRECEN: Árvai 2, Bagics 8, Kiss I. 2, ALMORA 15, Veres 10, Marlon 3. Csere: Bán (liberó), Imre. Edző: Fodor Antal