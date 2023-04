Ahogyan az az elmúlt időszakban megszokható volt, Berkes-Kaiser beállójátékára apellált a Kecskemét a meccs nagy részében, és az első percekben erre nemigazán volt ellenszere az Algyőnek, hiszen az első három vendég gólt egyaránt a KNKSE vezére szerezte. A túloldalon Szécsi kezdte kiválóan a találkozót, gyorsan kétszer is eredményes volt, ám Palotás és Zsemberi találataival, valamint Berkes-Kaiser újabb egymás után szerzett három találatával a 12. percben már néggyel vezetett Mátrai Péter csapata, 4-8. Nem sokáig érezhette nyeregben magát a vendégsereg, ugyanis 7-0-s futással rögvest magához ragadta a vezetést az Algyő, 12-9. A 27. percben Zsemberi talált be ismét, egy gólra csökkentve a kecskemétiek hátrányát, azonban a szünetre visszaállt a két együttes közé a háromgólos differencia, 16-13.

A második játékrész Megyesi kétperces kiállításával és Füzesy találatával indult, amire Zsemberi válaszolt a túloldalon. Ezután ismételten Berkes-Kaiser járt túl az algyői kapus eszén, azonban a 36. percben már hat góllal vezetett a házigazda, 21-15. Bő négy percig egyik csapat sem tudott gólt elérni, a gólcsendet végül Moharos révén a Kecskemét törte meg, viszont a 40. és az 50. perc közötti periódust 7-2-re nyerték az algyőiek, akik ekkora már kétszámjegyű előnyt birtokoltak. A mérkőzés tehát a második félidő derekára végleg eldőlt, a különbség a folytatásban csak tovább nőtt, végeredmény 37-21 lett.

– Először is gratulálok az Algyőnek! A saját csapatomnak is jár az elismerés az első húsz percért. A meccs elején kifejezetten jól játszottunk, a saját szintünkhöz képest szinte tökéletesen. Lendületesek voltunk és jól támadtunk. Sajnos ezután, ahogy elkezdtünk fáradni, úgy a különbség is nőtt ellenfelünk javára. Rendre gyenge lövéseket eresztettünk el, ezekből könnyű lerohanásgólokat kaptunk. Az eredmény ellenére büszke vagyok a játékosaimra, mert a külső hatásokat leküzdve mindig az utolsó pillanatig harcolnak, ahogyan tették ezt ma is. Sajnos a lányok nem tehetnek arról, hogy sokszor nyolcan vagyunk az edzéseken, és így nehéz a felkészülés. Fiatal játékosaink iskola mellett kétnaponta mérkőzést játszanak. Összességében azt gondolom, az Algyő és a KNKSE között nincs ekkora különbség. Ha frissebbek vagyunk, szorosabb meccset játszhattunk volna – értékelt Mátrai Péter, a KNKSE trénere.

Levendula Hotel Algyő – Kecskeméti NKSE 37–21 (16–13)

Algyő. Vezette: Konkoly, Oláh

A KNKSE gólszerzői: Berkes-Kaiser 10 (1), Zsemberi 4 (1), Palotás 3, Moharos 2, Csorba 1, Megyesi 1.

Kiállítások: 10 perc, ill. 8 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 5/2