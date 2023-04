Az éllovas Fülöpszállás hazai mérkőzése a Ladánybene ellen meglepetést nem, de nagy csatát hozott. A hazaiak szerezték meg a vezetést, Baranyi Ferenc góljaival a Bene a 65. percre fordított, Csordás Zoltán azonban először egyenlített, majd Vajda Bálint a 91. percben a hazai győzelmet jelentő gólt is berúgta. A tavasz folyamán egyelőre csak kereste magát a dobogós helyezést sejtetően biztató őszt produkáló Katonatelep, ezen a hétvégén azonban megtalálta az őszi önmagát, méghozzá a 2. helyen álló, őszi éllovas Ballószög otthonában. 4–0-ás győzelmet arattak ugyanis Ballószögön. Megtalálta ezen a hétvégén az igazi önmagát a Tiszaug is. A lelkes szurkolótáborral rendre megtámogatott Ug a tavaszi idényben még nem tudott győzni, ezt a rossz sorozatot most Jakabszálláson törték meg, 4–1-es győzelemmel söpörték be mind a három pontot. A Pálmonostora is magára talált, igaz, nem pontosan ezen a húsvét vasárnapon, hanem tulajdonképpen már a tavaszi idényben, a hétvégi, az SC Hírös-Ép II. ellen aratott 7–0-ás győzelmük jelzik, hogy nem térnek le a megtalált helyes útról. Szabadszálláson vívták meg a forduló rangadóját, ahol a 4. helyen álló Szállás a 3. Helvéciát fogadta. Hazai győzelem esetén helyet cseréltek volna a csapatok a tabellán, vendég győzelem esetén a Helvécia előreléphetett volna a 2. helyre. A kilencven perc után maradt a feltételes mód, 0–0-ás félidő után ugyanis 1–1-re végeztek a felek. A Helvécia így is egy pontra faragta a hátrányát a 2. helyen álló Ballószöghöz képest. A Bugac az idei legnagyobb arányú győzelmét aratta a kiállni csak létszámhiányosan képes Fülöpke ellen.

A következő fordulóban komoly rangadónak ígérkezik a Helvécia és a Pálmonostora, no meg a Kerekegyháza II. és a Szabadszállás összecsapása.

Eredmények:

Vármegye III., Észak: Ballószög–Katonatelep 0–4, TRD Szabadszállás–Helvécia 1–1, Pálmonostora–SC Hírös-Ép Egyesület II. 7–0, Fülöpszállás–Ladánybene 3–2, Bugac–Fülöpjakab 5–0, Jakabszállás–Tiszaug 1–4, Jászszentlászló–Kerekegyháza II. 0–1.

Vármegye III., Észak

1. FÜLÖPSZÁLLÁS 20 17 2 1 77–26 53

2. BALLÓSZÖG 20 13 5 2 72–31 44

3. HELVÉCIA 19 13 4 2 55–26 43

4. SZABADSZÁLLÁS 19 11 5 3 41–22 38

5. LADÁNYBENE 19 12 0 7 57–29 36

6. BUGAC 20 11 3 6 54–41 36

7. KATONATELEP 20 8 6 6 37–30 30

8. PÁLMONOSTORA 19 9 2 8 56–50 29

9. KEREKEGYHÁZA II. 20 8 4 8 56–52 28

10. TISZAUG 20 6 3 11 47–59 21

11. JAKABSZÁLLÁS 20 5 5 10 34–52 20

12. VASUTAS SK 19 5 4 10 32–48 19

13. SC HÍRÖS-ÉP II. 19 1 4 14 36–83 7

14. FÜLÖPJAKAB 20 1 4 15 24–93 7

15. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 20 1 1 18 27–63 4