A két együttes első összecsapását tavaly ősszel 3–1-re nyerte meg hazai pályán a KTE, akkor emberelőnyét is kihasználta Szabó István csapata. A szintén tavalyi, novemberi visszavágón a ZTE nagy lendülettel rohamozott ugyan otthonában, de 0–0 maradt a végeredmény, aminek akkor a kecskemétiek örülhettek jobban.

– Nagyon nehéz mérkőzésre számítok – mondta Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője a találkozó előtt. – Ősszel kétszer is találkoztunk a ZTE-vel, akkor a hazai meccset 3-1-re meg tudtuk nyerni, de egy kiállítás is volt azon a mérkőzésen, azt követően tudtuk kamatoztatni létszámfölényünket. A második mérkőzésen be kell vallanom, hogy óriási fölényben volt a ZTE, nekünk komoly fegyvertény volt, hogy egy ponttal térhettünk haza. Akkor is megmutatták, hogy jó csapatot alkotnak. Ezt már tavaly is elmondtam, de még mindig igaz, hogy nagyon tetszik a filozófiájuk, mely hasonló a miénkhez. Apró különbség, hogy ők külföldi játékosokat is megszereznek, de sok a fiatal, próbálják őket felépíteni. Egész évben azt mutatták, hogy képesek jó teljesítményre, kiemelt mérkőzéseken pláne, elég csak a Fradi elleni győzelmükre visszagondolni, vagy a Puskás elleni elődöntőre a kupában. A kupadöntős érkezik hozzánk, azóta tudtak pihenni, volt egy egész hetük készülni, így nehéz találkozó vár ránk. Bízom viszont a csapatomban, szeretnénk most is pontot, pontokat itthon tartani – tette hozzá a Kecskeméti TE trénere a találkozó kapcsán

Érdekesség, hogy ebben a párosításban vendég siker még nem született az NB I.-ben, a KTE mindösszesen kétszer, a ZTE egyszer tudott ponttal hazatérni aktuális ellenfele otthonából. A forduló előtt a KTE továbbra is a második helyen áll a tabellán 45 ponttal, míg az egerszegiek 31 egységet gyűtjve a 8. pozíciót birtokolják.

A Kecskeméti TE–Zalaegerszegi TE mérkőzés 14 óra 30 perckor kezdődik a Széktói Stadionban.