Már az ősz végén úgy érezték Akasztón, mintha valamilyen átok sújtaná a csapatot, egészen pontosan góliszony, de arra, hogy a tavaszi első öt mérkőzésen sem sikerül nyernie a Szrenkó-legénységnek, és közben a kupában is kikapjanak hazai pályán, gondolni sem mert volna senki. Ez azonban bekövetkezett. A Kunbaja elleni találkozó előtt így már sokadszor idézték Petőfi Sándort: „Itt az idő, most vagy soha.” A Kunbaja pedig a hétközi kupakudarcot, illetve az előző fordulóbeli vereséget szerette volna feledtetni. A hazaiak biztató jelnek látták, hogy Boldizsár már 8. percben megszerezte a vezetést, Szabó Zsolt 66. percben szerzett góljának már tudtak örülni, viszont hogy az eredeti dilemmára a válasz nem az, hogy soha, hanem az, hogy most, azt csak a lefújás pillanatában tudták elhinni.

Akasztó FC–Kunbajai SE 2–0 (1–0)

Akasztó, vezette: Fehérvári Patrik (Szabó Gábor, Tóth Sándor)

Akasztó: Németh Zs. – Varga M., Molnár, Kerekes (Kósa 72.), Szabó Zs., Boldizsár (Szabó N. 90.), Németh T., Vincze, Szabó Sz. (Szabó Á. 85.), Márki, Bányai. Vezetőedző: Szrenkó István.

Kunbaja: Kosanovic – Kujundzic, Masalusic, Zigic (Zajrulovic 46.), Radulovic, Kokljevci, Molnár, Jovetic, Sojic, Todic, Plvasic (Sotra 62.). Vezetőedző: Veselinov Darko

Gól: Boldizsár a 8., Szabó Zs. a 66. percben.

Sárga lap: Kerekes 72., Szabó Zs. 80., illetve Zigic 16. perc.