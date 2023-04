Csuzi Milán szerezte a mérkőzés első gólját, de a DEAC a 9. percben Illés góljával 3-2-re már fordítani tudott. Szoros volt a találkozó, a Debrecen Pethő góljaival tudta folyamatosan tartani a minimális előnyt, amire elsősorban Papp révén válaszoltak rendre (7-7). A 22. percben tört meg először a sorminta, akkor Csuzi révén újra a vendégek tudtak vezetést szerezni (10-11), Hirváth Andor hiába növelte kettőre az előnyt nem sokkal a szünet előtt, félidőben végül döntetlen volt az állás (14-14).

A második félidőben a Kecskemét többször is emberhátrányba került, amit a DEAC ki is használt (19-16). 20-20-nál újra befogta a hazaiakat a KTE, de Illés és Pethő vezetésével a hazai gárda ezt követően nagyon rákapcsolt és öt góllal is elhúzott, amiből hármat a lefújásra is megőrzött (32–29).

DEAC–KTE-Piroska Szörp 32–29 (14–14)

Debrecen. Vezette: Haskó, Natkai

A KTE gólszerzői: Szakály 6 (3), Horváth A. 5, Forgács 5, Papp 4, Csuzi 2, Csengeri 2, Bálint 2, Horváth B. 1.