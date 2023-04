Az első percekben egyértelműen a hazai akarat érvényesült a pályán, aminek gól lett az eredménye. A 10. percben Major Szabolcs került helyzetbe, majd jobbal a jobb alsóba helyezett (1–0). A folytatásban meddő labdabirtoklási fölénybe került a Honvéd, ám a kapura egyáltalán nem jelentettek veszélyt a vendégek. A 20. percben azonban egy labdakihozatalba hiba csúszott, Átrok szerzett labdát Győri Ábeltől, majd az üres kapuba passzolt (1-1). A semmiből kapott gól érezhetően megfogta egy kicsit a játékosokat, de a kispestiek fölénye továbbra sem párosult helyzetekkel, egyedül Kocsis átlövése okozott némi veszélyt a félidő hajrájában, ami a bal sarok mellett ment el végül.

A második játékrész Fábiánkovits ollózásával kezdődött, ami a léc fölé szállt. Ezt követően már kiegyenlített játék zajlott, sőt, egyre többször sikerült odaérni a Honvéd kapuja elé. A 69. percben megint megszerezte a vezetést a „kis” KTE, a baloldalon Grünvald és Szamosi keverte meg a védőket, majd Győri tekert középre, megtalálva Majort. Az első gól szerzője egy szép csel után tökéletesen készítette le Györgyének a labdát, aki ballal a jobb alsóba passzolt a lábak között tíz méterről (2-1). A gól után továbbra is kiegyenlített csata zajlott, a kispestiek be is dobták a padról a rutinos Zsótér Donátot. Egy szöglet után Szalai Szilárd fejesét fogta meg Schrankó, majd Major Szabolcs egy pazar Lovas beadás után a hálóba is fejelt, de les miatt nem adták meg a találatot. A 75. percben megint egy szerencsés góllal egyenlített a Honvéd, egy élesen középre lőtt szabadrúgás a tömegből végül Lovasról pattant saját kapujába (2-2).

– Sajnálom ezt a mérkőzést, mert győzelmi esélyünk volt ezen a napon.

Két elkerülhető gólt is kaptunk, az egyiket elcseleztük, a másik rólunk pattant be, kicsit bosszantó így a döntetlen, mert benne volt a három pont. Összkép alapján azért egy jó képességű Honvéddal játszottunk, ki-ki meccs volt, ezt nézve azért reális a döntetlen. Két meccs alatt szereztünk négy pontot, ami jót tett a csapatnak, de dolgozni kell tovább, hogy ilyen hibák ne történjenek meg. Hétvégén újabb hazai meccs jön a második Hódmezővásárhely ellen, így mindenképpen fel kell kötnünk a nadrágot, mert jó csapatról van szó. Nem szeretném, ha vesztesen hagynánk el a pályát, hiszen célunk van továbbra is, azt kell szem előtt tartani – értékelt Virágh Ferenc, a KTE II. trénere.

Kecskeméti TE II. – Bp. Honvéd-MFA II. 2-2 (1-1)

Kecskemét, 100 néző. Vezette: Lovas (Sinkovicz, Pogonyi)

KTE II.: Kersák – Győri Á., Szalai Sz., Szamosi – Lovas A. (Horváth Á. 78.), Hatvani, Bodor (Jászai-Deák 78.), Grünvald – Lovas Zs. (Györgye 23.), Győri B. (Horváth M. 78.), Major Sz. (Bellák 88.). Vezetőedző: Virágh Ferenc

Honvéd II.: Schrankó – Zrnic P., Zsigmond (Sebe 62.), Polák, Fábiánkovits, Zrnic M. (Kulbachuk 70.), Nagy Z., Feledy, Njamculovic (Benkő 46.), Átrok (Zsótér 70.), Kocsis. Edző: Fűzfa Gergely

Gól: Major Sz. (10.), Györgye (69.) ill. Átrok (20.), Lovas A. (75.- öngól)