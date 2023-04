A két csapat eddig négy alkalommal találkozott egymással a másodosztályban, de a Tisza-partiaknak nem sikerült győzniük, sőt még pontot sem szerezniük a kisalföldi csapat ellen, és ez így volt ezúttal is. A legutóbbi két mérkőzésen egy góllal tudtak győzni a hazaiak, de volt olyan találkozó is, amikor öt gólos előnnyel ért véget a két csapat mérkőzése. Csertői Aurél egy újabb győzelem reményében küldte pályára a játékosait. A vendégek is úgy mentek fel a pályára, hogy megváltoztassák az eddigi negatív eredményüket. A két vezetőedző jól ismeri egymást, hiszen annak idején együtt játszottak a Győrben és a magyar válogatottban is.

Az első igazi nagy helyzet a Gyirmót előtt adódott. A 16. percben Medgyes a bal oldalról mindössze négy méterről, kicsit kisodródva lőtt kapura, de Halasi óriási bravúrral hárított. A 28. percben bal oldali szabadrúgás után Szegi a jobb kapufa mellé fejelt. Négy perccel később Pethő 25 méteres lövését a léc alól tolta szögletre Halasi. A félidő utolsó percében jobb oldali szöglet után ismét Pethő előtt nyílt lehetőség, de az oldalhálóba fejelt. Az első félidőben tökéletesen oldotta meg a feladatát a Tiszakécske. Stabilan és fegyelmezetten védekezett, nem egy alkalommal hat, nyolc védővel, nem engedve lehetőséget a Gyirmótnak a gólszerzésre. A hazaiak bár többet birtokolták a labdát, és mezőnyfölényben is játszottak, a két helyzetükön kívül nem tudtak maradandót alkotni.

Az 58. percben jobb oldali szöglet után Szegi csúsztatta meg a labdát Kovács Milán elé, aki közelről a kapu fölé fejelt. Pontosan egy óra telt el a találkozóból, amikor baloldali szöglet után Farkas András lövését a jobb alsó sarokból ütötte szögletre Rusák. Nyíltabban játszott a Tiszakécske, és talán ennek köszönhetően a 63. percben Kovács Milán jobb oldali beadása után Medgyes Zoltán fejelt a hálóba 1–0. A gól után változtatott a védekező taktikán Klausz László, mert két támadót küldött be a pályára Vólent és Agwata személyében. A 74. percben Madarász lövése centikkel ment el a bal alsó kapufa mellett. A 88. percben Vólent jobb oldali beadása után Pongrácz fejelt közelről a kapu mellé.

Az első játékrészben egyértelműen fölényben játszott a hazai csapat, de a tiszakécskeiek jól védekeztek. A második félidőben nyíltabban kezdtek játszani a vendégek, több alkalommal is a hazaiak kapuja elé kerültek, helyzetük is adódott, de azt nem tudták gólra váltani. A Gyirmót egy jobb oldali beadás után megszerezte a vezetést, ami elegendő volt számára, hogy megnyerje a mérkőzést.

Gyirmót FC Győr–Tiszakécskei LC 1–0 (0–0)

Győr, 512 néző, vezette: Sipos Tamás (Szécsényi István, Ország Péter).

Gyirmót: Rusák – Szegi, Polgár, Hajdú Á. (Hudák 80.), Helembai, Nagy P., Kovács M., Madarász, Soltész (Erdei 84.), Pethő (Simon 84.), Medgyes (Kicsun 92.). Vezetőedző: Csertői Aurél

Tiszakécskei LC: Halasi – Balázs B., Kiprich, Csáki, Farkas A. (Vólent 73.), Biben (Pongrácz 41.), Kiss, N. Erdei, Vajda, Winkler (Major 52. Agwata 73.), Zamostny (Horváth Z. a szünetben). Vezetőedző: Klausz László

Gólszerző: Medgyes 63. perc