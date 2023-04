Markó Gábor, a bátyai egyesület elnöke, aki néha a pályán is erősíti a csapatot, elmondta, hogy a célkitűzésük a rajt előtt az volt, és mindmáig az maradt, hogy valahol a mezőny elejében végezzen a gárda. – Tavaly a második helyet sikerült megszereznünk – maradjunk annyiban, hogy némi szerencse is kellett hozzá –, így aztán úgy vágtunk neki a 2022/23-as ennek az idénynek, hogy jó lenne újra valahol a dobogó környékén végezni. Ez a cél maradt is, most már szeretnénk legalább a harmadik helyet megszerezni.

A csapat sokáig, egészen a 9. fordulóig az első helyen állt, aztán a 9. fordulót követően, éppen egy Dunapataj elleni vereség után a 12. helyre csúszott, majd a 13. fordulót követően túlnyomórészt a dobogó alsó fokán állt. – Ez a helyzet az eddigi meccseinket tekintve reális, ezzel elégedettek lehetünk.

Markó Gábor elmondta, hogy a csapat helyi kötődésű. – A csapat fele konkrétan helyi kötődésű, tehát bátyai, a többiek úgy nevezhetők bátyainak, hogy van bátyai kötődésük. No meg van néhány kalocsai játékos is, aki kijár hozzánk.

A hétvégi rangadóval kapcsolatban elmondta, hogy nagy a tét.

– Persze nem ez az egy meccs fogja eldönteni a három dobogós hely sorsát, de mi nagyon sokat nyerhetünk azzal, ha behúzzuk mind a három pontot, persze ugyanígy a Pataj is nagyot léphet a bajnoki cím megszerzése felé. A szombati derbin elsősorban a tisztes helytállás a cél, ugyanakkor úgy gondolom, hogy a hazai pálya előnye most nálunk van, és azt is remélem, hogy tanultunk az őszi vereségből. Elég csúnya pofonba beleszaladtunk ugyanis Patajon de levontuk a tanulságokat, és azóta is láttuk őket. Hiszen bármennyire is amatőr osztály a vármegye három, azért néha-néha igyekszünk megnézni az ellenfeleket. Én titkon reménykedem abban, hogy sikerül begyűjtenünk a három pontot, hiszen azzal mindenféleképpen életben tartanánk a dobogós esélyeinket, amik öt fordulóval a zárás előtt jók. Ha ez a mérkőzés mégsem úgy sikerülne, ahogy akartuk, akkor sem dől össze a világ. Ki lehet kapni úgy is, hogy emelt fővel jöhessen le a csapat a pályáról, de ahhoz küzdeni kell. Nálunk ez egy kicsit hiányzott, a tavaszi szezon egy kicsit nyögvenyelős lett, mintha hiányzott volna a szikra a csapatból. Tudom, hogy mindenki a szabad idejét áldozza rá, de az idén tavasszal hiányoztam a minden áron való győzni akarást. Azt remélem, hogy ezen a rangadón ez jellemzi majd a csapatot. Megérdemlik a szurkolóink is, hiszen van egy jó negyven, ötven fős B-közép, akik mindig kijárnak a hazai meccseinkre, és ha tehetik, idegenben is elkísérnek minket. De egyébként is nagy érdeklődésre számítunk, hiszen egy Dunapataj elleni rangadó azért az a fajta mérkőzés, amire akár olyanok is kijönnek, akik egyébként minden meccsre azért nem járnak ki. Egy biztos: nekik is, és a törzsszurkolóknak is nagyon szeretnénk örömöt szerezni.