Nem kis büszkeségre adott okot Kecelen és Kiskunhalason is, hogy az U17-es válogatottba bekerült Kern Martin mellett és után egy újabb Bács-Kiskun vármegyei játékos kapott meghívót korosztályos válogatottba, mégpedig a keceli Vata Enzó. A játékos, aki januárban töltötte be a tizenötödik életévét, máris egyfajta csúcsra ért a labdarúgó pályafutását illetően a válogatottsággal. Ráadásul nem is csak meghívót kapott a nemzeti csapatba, hanem mindjárt pályára is lépett két, a horvátok korosztályos csapata ellen vívott előkészületi mérkőzésen.

Olyasfajta csúcs ez a pályafutás elején, amelyet minden bizonnyal és minden érintett reményei szerint követnek még nagyobbak. Vata Enzó ugyanakkor elmondta, hogy ráadásul a számára nem is ez az első nagy kiugrás, hiszen neki ugyanolyan nagy dolog volt, amikor leigazolta a kiskunhalasi Sziládyból a fővárosi Vasas Akadémia, majd az is, amikor Angyalföldről a Puskás Akadémiához került. Amint az eddigi pályájából látható, szépen, fokozatosan lép egyre magasabbra a keceli fiatalember, akinek volt edzői szerint a hozzáállásán, a céltudatosságán nem is fog múlni semmi.

A pályafutása természetesen Kecelen indult. – 2013-ban kezdtem el szervezetten focizni, három évig Verba József volt a mesterem, tőle kaptam meg az alapokat. 2016-ban aztán átkerültem a kiskunhalasi Szilády RFC-be, ott Vincze Attila, Rencsár József és Dervaderics Gábor voltak a mestereim, nekik is sokat köszönhetek. A Vasasnál 2019-től Nagy Szilárd és Angyal Péter keze alatt dolgoztam, a Puskás Akadémiánál pedig Fóris Róbert, Laczkó Zsolt és Kiss Márton lettek az oktatóim.

Az edzői a pályán elsősorban védekező vagy támadó középpályásként számítanak rá, a válogatottban lejátszott első két meccsén az utóbbi szerepet kapta.

A volt edzői, a volt keceli és kiskunhalasi társai természetesen automatikusan a szurkolóivá is váltak Vata Enzónak, aki elmondta, hogy a két legnagyobb szurkolója természetesen a szülei. Akik őt hét közben nélkülözni is kénytelenek, ugyanis a Puskás Akadémián futballozni az bizony egy tizenöt éves fiatalember számára is teljes állást jelent, vagyis ő ott lakik kollégiumban, ott jár iskolában, és főként csak hétvégén tud hazatérni Kecelre, akkor is természetesen a bajnoki meccsek függvényében. Édesapja, a Kecel egyesületéből jól ismert Vata Zalán és Verba József, az első mestere a múlt héten nem volt rest megtenni az oda-vissza hatszáz kilométeres utat sem Horvátországba azért, hogy lássák Enzót a válogatottban debütálni.

Vata Enzó, akit a hétköznapokban is a szorgalom és az alázatos munka jellemez, nem csak a hétköznapi életben, de az álmait tekintve is két lábbal a földön jár. Titokba persze minden ifjú focista – sőt, nem is csak focista – álmodozhat arról, hogy vébé-döntőt vagy BL-finálét dönt majd el a góljával, Enzó álma azonban egyelőre annyi, hogy egyrészt nagyon szeretné majd külföldön is kipróbálni magát, ennek az álomnak pedig mintegy az előszobája a másik álma, miszerint szeretne minél előbb NB I.-es felnőtt csapatba bekerülni.

A hozzáállását és az előmenetelét tekintve rajta ez aligha fog múlni.