A KTE-Piroska Szörp a PLER ellen bravúros döntetlent játszott legutóbb idegenben, jelenleg pedig a Liga Kupában érdekelt. A rövid bajnoki szünetet kihasználva Tóth Norberttel, a csapat vezetőedzőjével beszélgettünk, aki elmondta, bízik fiatal csapatában és a bennmaradás kiharcolásában.

A kecskemétiek trénere Cegléden a női csapatot is irányítja, ám maximum kellemes tehernek tekinti azt, hogy a kézilabda szinte minden percét kitölti, mivel élvezi az edzősködést. Nagy könnyebbéget jelent számára, hogy párja is játszik, így könnyebb kezelnie a hétköznapokat is.

