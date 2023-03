Az első szett egy darabig fej fej mellett haladt, de a hazai gárda elkezdett kiépíteni egy stabil előnyt, Nagy József végül 10–6-os hazai vezetésnél kért először időt. A Kecskemét ugyan 15–14-re fel tudott jönni ezt követően, de megrázta magát az Előre, és végül Pesti mindent eldöntő pontjával 25–21-re be is húzta az első szettet.

A fehérváriak kecskeméti nevelésű játékosa a folytatásban is nagyon aktívnak bizonyult a pontszerzésben, de szoros partiban 10–8-as hazai előnynél jött az első vendég időkérés. A MÁV Előre nagyon koncentrált volt, ez alighanem annak is volt köszönhető, hogy a kecskemétiek egy kemény kupameccs után érkeztek a meccsre, kevesebbet pihenhettek. Eke ász nyitása után már 20–15-re vezetett a MÁV Előre, majd 25–19-re be is húzta a második szettet.

A KRC nem adta fel, egy 4–0-os rohammal kezdte a harmadik játszmát, de innen visszajött és egyenlített a fehérvári gárda (4–4). Ez lendületet adott a hazaiaknak, akik 15–11-re is elléptek, ami újabb időkérést eredményezett. A Kecskemét innen már nem tudott visszajönni, így 25–20-ra nyerték meg a hazaiak a harmadik szettet, ezzel behúzva a mérkőzést is, megszerezve a vezetést a párharcban.

A két csapat legközelebb a Messzi István Sportcsarnokban találkozik szombaton, kezdés 18 órakor.

MÁV Előre SC–Kecskeméti RC 3–0 (–21, –19, –20)

Székesfehérvár. Vezette: Fekete, Kósa

MÁV Előre: Ambrus 6, Eke 3, Szabó V. 5, Pesti 17, Koci 16, Doda 3. Csere: Takács. Vezetőedző: Dávid Zoltán

KRC: Boldizsár 8, Baserio 4, Fundora 10, Keen 2, Farkas P. 4, Varga P. 9. Csere: Kiss B., Török S. 1, Bogdán 1, Szabó M., Gebhardt. Vezetőedző: Nagy József