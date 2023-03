Nem a legideálisabb állapotban utazott el Debrecenbe a Röpke, hiszen Erki Milán csupán hét játékost tudott nevezni a találkozóra. Az első szettben úgy tűnt, a hazaiak akár könnyen le is rendezhetik első meccsüket az alsóházban – az első fordulóban szabadnaposak voltak – hiszen 25–15-re nyerték meg a nyitó játszmát. A második szett hatalmas csatát hozott ugyanakkor, a csapatok fej fej mellett haladtak, és gyakorlatilag nem lehetett megjósolni, végül ki lesz a győztes. Több meccslabda is kihasználatlanul maradt, végül a kecskemétiek 29–31-re nyertek és egyenlítettek.

Ez kellő önbizalmat adott a Röpkének, és hiába voltak kevesen a vendégek, annál nagyobb lelkesedéssel küzdöttek. Ennek meg is lett az eredménye, egy újabb "túlórába" nyúló partit húztak be 26–28-ra. A DEAC természetesen nem szerette volna vesztesen elhagyni a pályát, s mivel a frissesség hosszabb távon mellettük volt, a negyedik szettben 25–19-re jobbnak is bizonyultak a vendéglátók.

A mindent eldöntő aranyszettben is igen szoros csata zajlott, de meccslabdáid végül a Debrecen jutott el, mely végül 15–11-re nyert, összesítésben pedig 3–2-re nyerte meg a több mint két órásra nyúló találkozót. A Röpke két kör után egy győzelmet, illetve egy vereséget számol a keleti alsóházban, legközelebb április 1-én (szombaton) az SBTC-t fogadják 11 órás kezdéssel a kecskeméti Kocsis Pál Szakközépiskola csarnokában.