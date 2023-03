A Déli csoportban az éllovas Katymár a 3. helyen álló Madarast fogadta a hétvégi fordulóban. Ez a párosítás egyébként is rangadó függetlenül attól, hogy a két csapat hogyan áll a tabellán, most azonban külön emelte a jelentőségét, hogy mind a két csapat a dobogón áll. Az első játékrész végén döntetlen volt az állás, kétszer szereztek vezetést a vendégek, kétszer egyenlítettek a hazaiak. A másoldik játékrészben azonban már csak a Madaras talált be, Bélavári Attila a 65. és a 71. percben, Ócsai Ivó pedig a 82. percben, így biztos győzelmet aratott a Madaras a szomszédvári derbin. A Katymár azzal vigasztalódhat, hogy az első helyét megtarthatta, az előnye ugyanakkor csökkent, miután a második helyen álló Dunagyöngye SK biztosan győzte le a Bácsalmás második csapatát.

Vármegye III., Déli csoport: Katymár–Madaras 2–5, Tataháza–BSE Vaskút 1–5, Bácsborsód–Gara 0–2, Kenderes SE–Felsőszentiván 3–3, Borota II.–Kisszállás 1–1, Hercegszántó–Bácsbokod elmaradt, Dunagyöngye SK–Bácsalmási PVSE II. 7–1.

Az Északi csoport éllovasa, a Fülöpszállás Tiszaugon szerezte meg mind a három pontot, az első számú üldöző, a Ballószög pedig Jászszentlászlón szerezte meg a győzelmet. Ebben a csoportban a 4. Ladánybene és a 3. Helvécia összecsapása volt a legnagyobb derbi. A találkozót a gólok tekintetében hamar rövidre zárta a hazai csapat, Spiegelberger a 3. percben megszerezte a vezetést, Kalló Márk öngóljáéval pedig már a 13. percre kialakult a 2–0-ás végeredményt. A hazai Csikós Dávid és a vendégek részéről Csorba Alex a 90. percben, még a lefújás előtt piros lappal távozott.

Vármegye III., Északi csoport: Tiszaug–Fülöpszállás 0–2, Fülöpjakab–Pálmonostora 0–5, Ladánybene–Helvécia 2–0, Jászszentlászló–Ballószög 0–1, Kerekegyházi SE II.–Bugac 4–2, Katonatelep–Vasutas SK 2–2, Jakabszállás–TRD Szabadszállás 0–3.

A Közép csoportban a 2. helyen álló Kunfehértó az éllovas Vadkert FC STE II.-t fogadta. Remek meccs kerekedett ebből a találkozóból, a végeredmény ugyanakkor már az első félidő végére kialakult, mind a két csapat egyszer talált az ellenfele kapujába, így a felek megosztoztak a pontokon. Ezt kihasználva egy kicsit közelebb lopózott a dobogó második fokához a Kaskantyú. A Kasi a tavaszt csalódást keltő két eredménnyel kezdte, ám ezúttal egy jól és végig küzdő Bócsa vendégeként mutatta meg, hogy nem véletlenül végzett az ősz végén a dobogón.

Vármegye III., Közép csoport: Kunfehértó–Vadkert FC STE II. 1–1, Bócsa–Kaskantyú 0–5, Izsák–Kecel FC II. 3–2, Balotaszállás–Kecel Senior 6–0. Császártöltés–Szank OBSE 2–0, Akasztó FC II.–Tabdi 6–1, Tázlár–Kiskőrösi LC II. 1–4.

A Nyugati csoport slágermeccse az Uszód Dunapataj találkozó volt. Az Uszód az első játékrészben megszerezte ugyan a vezetést Kiss Balázs révén, ám Knodel Zoltán az 59. percben egalizált, így a Dunapataj továbbra is veretlen. A 2. helyen álló Bátya a 40. percre már beállította a 3–0-ás végeredményt a Hajós ellen.

Vármegye III., Nyugati csoport: Tass–Miklósi GYFE 0–7, Fajsz–Szentmárton 2–1, Bátya–Hajós 3–0, Szakmár–Dunavecse 4–2, Dunaszentbenedek–Harta SE II. 3–2, Uszód–Dunapataj 1–1.

Vármegye III., Déli csoport

1. KATYMÁR 16 12 2 2 62–26 38

2. DUNAGYÖNGYE SK 16 11 2 3 80–21 35

3. MADARAS 16 11 1 4 60–19 34

4. VASKÚT 16 11 1 4 69–29 34

5. GARA 16 11 1 4 52–24 34

6. BÁCSBORSÓD 16 10 0 6 51–33 30

7. FELSŐSZENTIVÁN 16 8 1 7 41–40 25

8. BÁCSBOKOD 15 7 1 7 19–30 22

9. KENDERES SE 16 6 3 7 30–46 21

10. BÁCSALMÁS II. 16 5 3 8 31–45 18

11. KISSZÁLLÁS 16 3 3 10 23–31 12

12. BOROTA II. 16 3 1 12 20–54 10

13. TATAHÁZA 16 2 1 13 9–74 7

14. HERCEGSZÁNTÓ 15 1 0 14 13–88 3

Vármegye III., Észak

1. FÜLÖPSZÁLLÁS 17 14 2 1 64–23 44

2. BALLÓSZÖG 17 12 4 1 68–24 40

3. HELVÉCIA 17 12 3 2 48–23 39

4. LADÁNYBENE 16 11 0 5 51–23 33

5. SZABADSZÁLLÁS 16 9 4 3 33–20 31

6. BUGAC 17 8 3 6 42–37 27

7. KATONATELEP 17 7 6 4 30–25 27

8. KEREKEGYHÁZA II. 17 7 2 8 51–48 23

9. PÁLMONOSTORA 17 7 2 8 47–50 23

10. TISZAUG 17 5 3 9 39–51 18

11. VASUTAS SK 17 4 4 9 28–44 16

12. JAKABSZÁLLÁS 17 4 4 9 27–45 16

13. SC HÍRÖS-ÉP II. 16 1 4 11 34–68 7

14. FÜLÖPJAKAB 17 1 4 12 24–77 7

15. J.-SZENTLÁSZLÓ 17 1 1 15 26–54 4

Vármegye III., Közép csoport

1. VADKERT II. 16 14 1 1 75–15 43

2. KUNFEHÉRTÓ 16 12 2 2 69–24 38

3. KASKANTYÚ 16 11 1 4 60–24 34

4. KISKŐRÖS II. 16 10 2 4 54–27 32

5. AKASZTÓ II. 16 9 4 3 47–22 31

6. BALOTASZÁLLÁS 16 8 4 4 57–21 28

7. BÓCSA 16 7 1 8 46–46 22

8. KECEL II. 16 7 1 8 40–40 22

9. IZSÁK 15 7 1 7 31–48 22

10. CSÁSZÁRTÖLTÉS 16 5 3 8 29–43 18

11. SZANK OBSE 16 3 1 12 27–62 10

12. TÁZLÁR 16 3 1 12 25–65 10

13. KECEL SENIOR 16 2 1 13 12–81 7

14. TABDI 15 1 1 13 17–71 4

Vármegye III., Nyugati csoport

1. DUNAPATAJ 15 11 4 0 47–11 37

2. BÁTYA 15 11 2 2 56–15 35

3. APOSTAG 14 11 1 2 53–14 34

4. SZENTMÁRTON 15 9 3 3 59–28 30

5. USZÓD 15 9 2 4 44–22 29

6. SZAKMÁR 14 7 3 4 42–23 24

7. D.-BENEDEK 14 7 3 4 37–22 24

8. MIKLÓSI GYFE 15 6 1 8 52–30 19

9. FAJSZ 15 5 3 7 35–38 18

10. HAJÓS 15 4 2 9 29–40 14

11. HARTA II. 15 2 1 12 23–61 7

12. TASS 15 1 0 14 19–91 3

13. DUNAVECSE 15 0 1 14 11–112 1