A Kecskeméti RC két vesztes meccs után érkezett meg Székesfehérvárra, ráadásul nehézségei is voltak Nagy József együttesének, ugyanis a kubai pontgyáros, Fundora sérülése nem jött rendbe. A KRC legeredményesebb játékosa még a második meccs harmadik játszmájában dőlt ki.

A kecskemétiek fiatal csapatukkal azonban nem vallottak szégyent, szoros csatára késztették eleinte a hazaiakat, Eke sánca után azonban Nagy Józsefnek kellett először időt kérnie (8–5). Koci remekelt ezt követően, a fehérváriak pedig láthatóan nem akartak lassítani, 16–9-re is vezettek már egy újabb vendég megbeszélés ellenére is. Farkas és Varga rázta meg magát végül vendég oldalon, és a kecskemétiek visszajöttek három pontra (18–15). Koci mellett Doda is feljavult a szett végére, de fej fej mellett haladtak a csapatok, második játszma labdáját azonban már egy vendég hiba után kihasználta a fehérvári gárda (25–22).

A második felvonás hasonló mederben csordogál eleinte, mint az első. A kecskemétiek jól tartották magukat, a MÁV szűk előnyt tudott kiépíteni 7–7-es állás után (10–7). Nagy József érezte a bajt, ám hiába kért időt, beindult a Pesti Marcell vezette Székesfehérvár (15–8). A Kecskemét próbálkozott, de a hazaiak ezúttal nem engedtek ki a végén, így 25–15-re nyerték a játszmát.

A mindent eldöntő harmadik szettre nagyon felszívta magát a Kecskemét, Keen Cameron vezérré lépett elő, így 9–12-nél ezúttal Dávid Zoltánnak kellett először időt kérnie. Nagy elánnal harcoltak a vendégek, 15–18-ra a hajrában is vezetni tudtak még. Ekkor azonban elfogyott az ereje a KRC-nek, a MÁV Előre pillanatok alatt fordított, és innen már nem is engedte ki kezéből a párharcot (25–22). A Kecskemét így nyert szett nélkül búcsúzott, a MÁV Előre magabiztosan jutott a négy közé. A KRC az 5-8. helyért játszik még a folytatásban, első körben a Kistext lesz az ellenfelük.

– Hosszú volt az út idáig. Augusztusban megmondtam a játékosoknak, hogy cél a bajnoki döntő, amiben hiszek most is. Az első lépést megtettük és most már látom, hogy a srácok is elhiszik, hiszen ezt nekik kell valóra váltani. Négyben vagyunk, azt gondolom, hogy Fehérváron sporttörténelmet irtunk röplabdázásban. De itt nem állunk meg, cél a döntő – mondta a KRC korábbi, a MÁV Előre jelenlegi edzője, Dávid Zoltán.

– A fiúk mindent megtettek, hogy megnehezítsék az esélyesebb Fehérvár útját a négy közé jutásban, de a fiataljaink nem bírtak a sokkal rutinosabb ellenfelükkel – értékelt Nagy József, a KRC trénere.

MÁV Előre SC-Foxconn–Kecskeméti RC 3–0 (22, 15, 22)

Székesfehérvár, 152 néző. V: Adler, Mezőffy.

MÁV: Eke 5, Szabó V. 2, Koci 14, Ambrus 7, Pesti 12, Doda 12. Csere: Takács M. (liberó), Deliu 1. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

KECSKEMÉT: Farkas 11, Baserio 4, Keen 2, Kecskeméti 10, Boldizsár 2, Varga P. 7. Csere: Török Zs. (liberó), Bogdán, Kiss B. 3, Szabó M. Vezetőedző: Nagy József.