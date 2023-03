December elején a Messzi István sportcsarnokban magabiztosan nyert az MVM OSE Lions ellen a hírös városi alakulat 89–76-ra. A bányászváros csapata már nem érhet oda a rájátszást érő pozíciókba, de ettől függetlenül egészen biztos, hogy kiélezett összecsapásra van kilátás szombaton.

A Kecskemét jelenleg hatodik helyen áll 36 győzelemmel, de még nem lélegezhetett fel, hiszen nagyon szoros csata zajlik a legjobb nyolca kerülésért. Az Oroszlánynak sem mindegy, milyen eredményeket ér el az alapszakasz végén, hiszen a kiesés elleni küzdelem miatt nem engedhetnek ki. Forray Gábor szerint egy hazai pályán nagyon veszélyes ellenféllel találkoznak.

– Merőben más mérkőzés lesz a mostani, mint amit Kecskeméten játszottunk, és meg is nyertünk – mutatott rá Forray Gábor vezetőedző. – Az Oroszlány hazai pályán rendkívül veszélyes, köszönhető ez annak is, hogy fanatikus szurkolóik ünnepként kezelnek minden kosármeccset, és oroszlánbarlanggá varázsolják a csarnokot. Ugyan az már biztos, hogy nem jutnak a rájátszásba, viszont ne felejtsük el, hogy még lesz számukra playout, amit egyáltalán nem mindegy, honnan kezdenek meg. Ráadásul mint említettem, hazai közönség előtt egészen biztosan teljes erőbedobással fognak küzdeni. Elsősorban a Dimitrijevic – Barnjak hátvédpáros szabja meg a játékukat. Agresszívan támadják gyűrűt, bátran vállalkoznak dobásra. A tranzícióik is veszélyesek, sokszor megbontják a játékot, és azonnal egy-egyeznek. Jellemző rájuk, hogy jól játszák az in-outokat, azaz a betörés utáni kiosztásokat. Olykor szervezetlennek tűnik, de tudatos ez a stratégia a részükről. Sok hárompontost dobnak rá a meccseken. Az lesz a kulcs a részünkről, hogyan tudunk visszarendeződni, az in-outokat levédeni, és a távoli dobásaikat limitálni. A faulthatár felett védekeznek, agresszívan és keményen. Maximális koncentrációra lesz szükségünk, használni kell a zárásokat, és gyorsan kell forgatni a labdát, jó dobásszelekciót kialakítva. Nehéz megmérettetés előtt állunk, ám a győzelem lebeg egyértelműen a szemünk előtt. Rendkívül kiélezett a küzdelem a rájátszásért, minden siker kulcsfontosságú az alapszakasz hajrájában. Bízom benne, hogy a kecskeméti szurkolók most is szép számban elkísérnek minket, és együtt örülhetünk majd a lefújáskor a sikernek – zárta gondolatait a kecskeméti együttes vezetőedzője.

Az MVM OSE Lions–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik az oroszlányi Krajnyik „Akác” András sportcsarnokban.