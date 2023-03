Sok emlékezetes csatát vívott már a másodosztályban a PLER-Budapest és a KTE, hiszen hol egyik, hol másik csapat javára billent a mérleg. Az idei versenyévben viszonylag nagy különbség van a két csapat teljesítménye között, így a papírforma a pestszentlőrinciek sikerét ígéri.

Kisebb-nagyobb sérülések okán erősen „foghíjas” a KTE-Piroska Szörp kerete, ugyanis Forgács Tamás folytatja a labdanélküli edzéseket, egyelőre csak óvatosan mozoghat. Kalmár Dániel a héten rossz hírt kapott, térdében elszakadt az elülső keresztszalag, rá idén már biztosan nem számíthat Tóth Norbert vezetőedző. Harci sérülések nehezítik több játékos edzésmunkáját, de a gárda nem panaszkodik, teszi a dolgát, készül a PLER elleni összecsapásra.

Nagy teher nem nyomja Horváth Andorék vállát, hiszen a PLER kiválóan szerepel az idei versenyévben, 14 győzelem mellett kettő döntetlen és csupán két vereség a mérlegük.

A fővárosi rivális már 31 pontot gyűjtött a bajnokságban, és csak egy ponttal van lemaradva a listavezető Egertől. A PLER egyébként mindkét vereségét ősszel szenvedte el, előbb a 4. fordulóban hazai pályán kapott ki a Vecséstől (27–28), később a 7. fordulóban az Ózd otthonában maradt alul két góllal (27–25). A PLER legutóbb épp a Vecséssel csapott össze, azon a találkozón döntetlen lett a végeredmény (24–24, így hazai pályán egészen biztosan győzelemmel szeretne javítani a bajnokaspiráns saját közönsége előtt.

A Kecskemét továbbra is a tabella 12. helyét foglalja el az NB I./B-ben, legutóbb 32–31-re tudtak nyerni otthon a hírös városiak a Százhalombatta ellen. Fontos siker volt ez, hiszen a közvetlen riválistól így két ponttal elléptek. A KTE hat győzelme mellett eddig 12 vereséget és egy döntetlent számol.

A KTE-Piroska Szörp és a PLER az 5. fordulóban, október 1-én találkozott egymással legutóbb, öt góllal a PLER bizonyult jobbnak a Messzi István Sportcsarnokban (28–33). Tóth Norbert vezetőedző nem szeretne most sem extra terhet pakolni játékosai vállára, mindenki tisztában van vele, hogy céljaik eléréshez extra teljesítmény lenne már egy pontszerzés is ezen a találkozón. Pláne annak tükrében, hogy fiatalokat is szeretne bedobni a mélyvízbe a Kecskemét.

– Nem mi vagyunk a találkozó esélyesei, de nem feltartott kézzel utazunk a PLER-hez.

Megfogyatkozott keretünk okán a legfiatalabbak is lehetőséget kapnak pénteken, ebből le tudjuk szűrni, hogy a későbbiekben számíthatunk-e rájuk. Azokat a támadásvariációkat gyakoroljuk, amelyre a bevethető játékosállomány alkalmas, mindent megteszünk azért, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el – mondta a mérkőzés kapcsán Tóth Norbert, a Kecskemét vezetőedzője.