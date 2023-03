A hétfői bajnokin gólokat szerző Fridrich kapufával vétette észre magát, utána a hírös városiak is támadásba lendültek, de gól nem született. A kecskeméti stáb viszonylag korán kikérte első idejét, hogy rendezzék soraikat. Ezt követően Gerencsér lövését kellett Mányának a gólvonalról mentenie, majd Everton és Gavrilovic próbálkozásai borzolták a kedélyeket. A veszprémi nyomás enyhült, és éledezett a Scoregoal: Maico előtt adódott lehetőség, ám Spandler jól mozdult ki a vonalról. Haász elé került a félidő derekán a játékszer a kapu előterében, emelése viszont magasra sikeredett. Kiegyenlített küzdelem folyt a parketten, komolyabb gólhelyzetek nélkül. Négy perccel a szünet előtt időt kért a házigazda, majd a legutolsó pillanatokban jöttek az izgalmak mindkét térfélen, ám végül az öltözőbe 0-0-ás állással vonultak a csapatok.

A második felvonás is hasonlóan zajlott, mint az első húsz perc, a Veszprém volt aktívabb, veszélyesebb. Aztán a kék oroszlánok is megvillantották tudásukat, és Spandlernek kellett védenie többször egymást követően, majd a 25. minutumban már zörgött a háló, Öreglaki volt higgadt a befejezéssel, 0-1. Nagy energiákat mozgósított a házigazda, hogy egalizáljon. A 30. perben időt kért a kecskeméti stáb. Továbbra is a hazai gárda volt dominánsabb, de a Kecskemét stabil védelmét feltörni nem tudták. Sőt, a kék oroszlánok növelték előnyüket, miután Dávid tett vissza egy felívelést Birónak, aki utána elegánsan helyezett a kapuba, 0-2. Létszámfölényes taktikát vetettek be a hazaiak, de csak kapufáig jutottak, míg Mánya egy lefülelt labdát a saját térfeléről az üresen tátongó kapuba lőtt, kialakítva a végeredményt, 0-3.

– Nagy győzelmet arattunk.

Növeli az értékét, hogy hézagos kerettel tudtuk mindezt megtenni, ráadásul Maico a meccs közben jelezte, hogy nem tudja folytatni sérülés miatt.

Ellenfelünk dominált, ám mi okosan játszottunk, jól sáfárkodtunk a lehetőségekkel. Ez a háromgólos előny nagy lépés a továbbjutást felé, de nem dőlhetünk hátra, hiszen lesz még egy visszavágó Kecskeméten. Holnaptól már a hétfői, Haladás elleni bajnokira kell felkészülnünk, ami megint egy komoly erőfelmérő lesz – értékelt Marco Gavrilovic, az SG Kecskemét sportigazgatója.

Veszprém Futsal – SG Kecskemét Futsal 0–3 (0–0)

Veszprém. Vezette: Vass (Kubicsek, Héra)

Veszprém: Spandler – Fridrich, Dorogi, Boromisza, Kiss M. Csere: Soós, Tatai, Everton, Molnár D., Ábrahám, Bencsik Á., Gavrilovic, Fellembek, Gerencsér. Vezetőedző: Fehér Zsolt

Kecskemét: Rigó – Biró, Dávid, Pál, Fendrich. Csere: Nyerges, Kajtár, Ristic, Öreglaki, Haász, Mánya. Sportigazgató: Marco Gavrilovic

A továbbjutás két meccsen dől el, a visszavágót április 6-án 18 óra 30 perckor rendezik a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban.