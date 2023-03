Az első tíz perc ismerkedése után a magyar akarat érvényesült a pályán, a török kapusnak több ígéretes lövést is hárítania kellett. A második félidőben fokozódott a nyomás, kapufáig is sikerült eljutni, majd a jeget a csereként beálló Jurek törte meg a 73. percben. Megvolt a meccslabda is a gólszerző előtt, de ezt nem sikerült értékesíteni, amiért nagy árat fizetett az együttes, hiszen Törökország öt perccel a vége előtt egyenlített, így 1–1 lett a végeredmény. A kecskeméti Polyák Kristóf a 60. percben állt be, a tiszakécskei Vajda Botond a 87. percben kapott lehetőséget.

Nagy sanszot hagyott ezzel kihasználatlanul az U19-es válogatott, hiszen Izland 1–0-ra megverte Angliát, így egy győzelemmel saját kezébe vehette volna sorsát. Az északiak ellen így is győzni kell a remény életben tartásához az utolsó körben, de siker esetén csak akkor van remény az első helyre, ha a török-angol találkozó nem bírnak egymással a felek.

Az elitkör állása: