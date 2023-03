A csapatok bemutatását gyászszünet követte, Farkas “Bébi” Istvánra, a kecskeméti kosárlabdázás meghatározó alakjára emlékeztek.

Townes büntetőjével kezdődött meg a pontgyártás, majd ő is folytatta egy soproni kettes után, 3–2. Karahodzsics érkezett jó ütemben a palánk alatt, 5–2. Felgyorsította a játékot a Sopron, és 5–13-ra meg is léptek. Forray Gábor időt kért, hogy rendezzék a sorokat. Felváltva estek a kosarak, majd Borisov hármasa és Townes kettese hozta közelebb a KTE-t, 13–16. A negyed végére két pontra tudta csökkenteni hátrányát a a Kecskemét Wittmann révén, 21–23 volt az állás az első negyed zárásakor.

Soproni akciókkal folytatódott a játék, majd Townes hármasa hullott be, 24–26. Dramicanin villanásával egalizált a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, 26–26. Durham közelről, Supola a hármasvonalon túlról talált be, majd Karahodzsics volt magabiztos a büntetővonalról, 28–31. Valerio Bodon emelte rá távolról, és jól célzott, 28–34. A KTE centere a túloldalon ismét vonalra állhatott, most csak a másodikat tudta értékesíteni, 29–34. Durham zsákolt látványosan, Forray Gábor pedig magához rendelte legénységét. Ivkovicnak ütöttek oda, a második egyest elsüllyesztette, 30–36.

Lepattanó után szép akciót vezetett a Kecskemét, a végén Karahodzsics volt a befejező, 32–36.

Barnett maradt üresen, és a dudaszó pillanatában jól engedte el, 32-39. Durham a palánk alatt oldotta meg hatékonyan a helyzetet, 32–41. Townest darálták le a túloldalon, a büntetők közül egy ment be, Borisov tempójára Jones reagált, 35–43. A montenegrói ezt követően a büntetőket is bevarázsolta, 37–43. Jones hármasa lejött, ám Wittmanné nem, 40–43. Borisov elkapta a fonalat és egyenlített. A Sopron időt kért. Jones harcolt meg a kétpontosért, ám nem sokáig ünnepelhetett, mert Wittmann triplájával a Kecskemét átvette a vezetést, és a félidőre is egypontos hazai vezetés mellett vonultak a csapatok.

Kimaradt helyetekkel indult a harmadik etap, végül Karahodzsics törte meg a csendet, 48–45. Barnett volt eredményes a másik oldalon kétszer egymásután, 48–50. Klobucar a sarokból állt bele jó ütemben, 51-50. Molnár termelte a palánk alól két akció végén is, 51–54.

Borisov kiszorított szögből vállalkozott, őt Townes követte, 55–54.

Molnárt, aztán Barnett duplájával és Supola triplájával nyílt az olló, 55–61. Hazai időkérés után nagy erőket mozgósított a KTE, hogy csökkentse hátrányát, ám a Sopron is éles volt, így 60–66-tal jöhetett a záró etap.

Valerio Bodon tette vissza lecsorgót, míg a másik térfélen Borisov büntetőzhetett, 62–68. Joseph csúszott át a védők között, és pörgette fel a palánkra, Borisov hármasa a legjobbkor jött, 65–70. A feszültség több pontatlanságot szült mindkét oldalon: eladott labdák, lépéshiba és támadó fault volt a repertoárban. Townes nyargalt végig a pályán a labdával, majd Durham kettesét Karahodzsics zsákolással válaszolta meg, 69–73. White a sarokból tüzelt, Karahodzsics a gyűrű alól reagált, 71–76. Belendült a hármasdobásba a Sopron, Valerio Bodon is elsüllyesztett egyet, 71–79. Wittmann büntetői után technikaikat fújtak be mindkét oldalon, amelyeket értékesítettek is, 74-80. Barnett is vonalra állt, miután zsákolás közben ütöttek oda neki, 74-82. Egy perc 25 másodperccel a vége előtt Joseph hármasa tíz pontra növelte a különbséget, 76-86-nál időt kért Forray Gábor. Dramicanin távoliját csak kettesnek látták a játékvezetők, 78-86. Technikai után White vágta be az egyest, 78-87. Townes tört be bátran, ám utána White egyedül mehetett gyűrűig, 80–89. Klobucar kettese után gyors pontváltások maradtak a végére, és még egy technikai is jutott Flevarakis mesternek. A végeredmény 86–91 lett. A Sopron és a KTE is ott lesz a rájátszásban, a kérdés már csak az, hogy hányadik helyről várhatják a küzdelmeket.

– Csalódott vagyok, hogy kikaptunk, de büszke vagyok a csapatomra, mert az utolsó leheletünkig küzdöttünk

– értékelt Forray Gábor, a hazaiak vezetőedzője. – A Sopron extrán dobott, jár nekik a gratuláció a győzelemért. A kritikus pillanatokban, amikor visszajöttünk a mérkőzésbe, az ellenfelünk mindig tudott szerezni egy bravúrkosarat. Mindkét csapat bizonyította, hogy helye van a playoffban. Ezen célunk elérése büszkeséggel tölt el. Sajnálom, hogy itthon nem tudtuk sikerrel zárni az alapszakaszt. Ha ezt az energiát tudjuk hozni a folytatásban, akkor tudunk kellemetlenségeket okozni ellenfeleinknek. Köszönjük szurkolóinknak a biztatást.

Duna Aszfalt-DTKH-Kecskemét–Sopron KC 86-91 (21-23, 25-22, 14-21, 26-25)

Kecskemét: Townes 18/6, Ivkovics 1, Klobucar 5/3, Dramicsanin 4, Karahodzsics 17. Cs: Boriszov 24/12, Wittmann 16/9, Kucsera, Kiss 1.

Sopron: Joseph 17/9, Jones 9/3, Valerio-Bodon 14/9, Barnett 21/6, Durham 6. Csere: White 9/6, Molnár M. 8, Sitku, Takács N., Supola 7/6.

