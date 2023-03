Az előző fordulóban hazai pályán csak döntetlent tudott elérni a Siófok a Soroksár ellen, ami után Dragan Vukmir vezetőedző azt nyilatkozta, hogy az első félidőben belementek egy olyan lassú tempóba, ami nem nekik kedvezett. A Soroksár két kapura lövésből két alkalommal be is talált. Éppen ezért végig futniuk kellett az eredmény után, ami kapkodó játékot eredményezett. A hajrában keservesen megszerzett gólnak köszönhetően örülhettek az egy pontnak. Az a játék, amit akkor játszott a Siófok, reményt adhatott arra, hogy a Tiszakécske le tudja győzni őket. Minden valószínűség szerint Klausz László vezetőedző fegyelmezett játékot kért játékosaitól, és azt, hogy tartsák be a taktikát, ami eredményre vezetett. A hazaiak közül többen is: Vólent Roland, Zamostny Balázs és Farkas Norbert is játszott korábban a Siófok csapatában.

Az első félidő eleje tapogatózó játékkal folyt, mind a két fél rá akarta kényszeríteni akaratát a másikra. Az első igazi nagy helyzet a hazaiak előtt adódott, pontosabban Vólent előtt, akinek fejes a 30. percben bal oldali keresztlabda után nem találta el a kaput. Válaszként Farkas Balázs közeli fejesét a léc alól ütötte ki Antal Botond. A második játékrész elején hamar gólt szerzett a Tiszakécske. A 48. percben jobb oldali keresztlabda után Vólent megnézte a hosszú felső sarkot és oda fejelt 1–0. Tíz perccel később Pongrácz mellel adta haza a labdát, Antalnak nyújtózkodnia kellett ahhoz, hogy ne menjen be a jobb alsó sarokba. A 68. percben Polényi lövése alig szállt el a felső léc fölött. A rendes játékidő letelte előtt három perccel Vachtler jobb oldali beadását Horváth Zoltán kapásból lőtte kapura, de Hutvágner résen volt.