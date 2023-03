Az U13-as korosztály a ceglédi tornán hibátlanul vette a csoportkört, de a döntőről végül ha büntetőkkel, de lemaradt. Amit a sors egyik oldalon elvett, azt a második visszaadta, hiszen a bronzéremért is büntetőket kellett lőnie a kecskeméti fiataloknak, akit viszont már sikerrel vettek.

– Az első nap a C-csoportot az első helyen zártuk 8–0-os gólkülönbséggel, ellenfelünk a romániai Partium LA, az Ikraus és a Törökszentmiklós volt. A második napon került sor a helyosztókra, amit a Szolnok elleni 1–0-os sikerrel kezdtünk a negyeddöntőben. Az elődöntőben a Szeged-Csanád GA volt az ellenfelünk, 2–2-es rendes játékidő után büntetőkkel bizonyult csak jobbnak ellenfelünk. A harmadik helyért a szintén román Viitorul Sighet csapata ellen játszottunk. Gólt nem hozott a meccs, de a büntetőknél ezúttal a szerencse már mellénk állt, így bronzéremmel zártunk. Büszkék lehettünk arra is, hogy a torna legjobb játékosának Deák Gábort választották csapatunkból – mondta Dócs Dániel, az U13-as csapat edzője.

Az U11-es korosztály még szebben csillogó éremig jutott el, hiszen Filus Gábor csapata meg sem állt a végső sikerig.

– Nagyszerű rendezés mellett remek csapatokkal találkoztunk.

Az első mérkőzés elején kapkodó játékkal kezdtünk, de gyorsan rendeztük sorainkat és egyre jobb játékkal szebbnél szebb támadásokat vezettünk, rengeteg helyzetet alakítottunk ki. Ez a remek forma a további mérkőzéseken is megmaradt, a csoportban így a Szolnokot, a román Zenitet és Ceglédet is legyőztük. A döntőbe jutásért a Cegléd másik csapatát is megvertük, majd a fináléban ismét a Szolnok ellen tudtunk nyerni. Remek kapusteljesítmény nyújtott Farkas Zétény, aki hozta a tornát egyetlen kapott góllal. A mezőnyben is volt kiemelkedő teljesítmény, a gólkirály Bertus Lóránt lett. A torna legjobb játékosát is tőlünk választották, név szerint Beszedics Viktort. Mindenkit meg kell dicsérnem a pályán nyújtott teljesítmény és hozzáálláshoz, igazi csapatmunka volt – értékelt a Kecskeméti TE LA U11-es csapatának edzője, Filus Gábor a tornát követően.