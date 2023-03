Hughes kosarával indult a mérkőzés, aztán Kaharodzsics előbb két büntetőt majd egy közelit dobott be. Boriszov a vonalról talált be kétszer, a KTE pedig büntetőkkel építette tovább előnyét egészen 12–4-ig. Ami a triplákat illeti, a meccs tizedik kísérlete lett sikeres, Boriszov törte meg a jeget. A hazaiak így már 11 ponttal vezettek, Ivan Rudez pedig időt kért. A játékmegszakítás után Parsons vette magára a pontszerzés terhét, a vendégek egy perc alatt több pontot szereztek – hatot –, mint az első hat percben összesen – négyet – , és ezzel ötre faragták a hátrányukat. Forray Gábor azonnal időt kért. Karahodzsics növelte a vendéglátók előnyét, majd Klobucar tört be keményen és tett fel egy nehéz ziccert. Kiss leszedett egy támadólepattanót és két pontot szerzett, amivel tíz fölé kúszott a különbség. 21–10 után az utolsó egy percben 5-0-át futott a Kaposvár, így hat pontra olvadt a hazai fór. 21–15.

Halmai ziccerrel folytatódott a játék, Boriszov egy hármassal válaszolt. Brown első pontjaira tizenkét percet kellett várni, viszont akkor rögtön négyet szerzett. Dramicsanin is beköszönt távolról. Parsons hozta fel 4 pontra csapatát, ráadásul Brown elsüllyesztett egy hármast, és 27–26-nál nem csoda, hogy a Kecskemét időt kért. Wittmann és Karahodzsics 2-2-je után utóbbi zsákolt, majd előbbi dobott egy ziccert, Brown belelendült a második negyedben és egy tempót is beszórt, Townes találta meg szépen Karahodzsicsot egy könnyű kosárra. Hughes talált be középtávolról, Parsons zsákolt, a 18. percben pedig Hughes révén, így újra átvette a vezetést a Kaposvár. Kiss Dávid kosara után Gabricra fújtak technikait, az ezért megítélt büntetőt Boriszov értékesítette, aztán ismét Parsons villant, kétszer. Boriszov dobott egy szép ziccert, a második negyed utolsó perce is a vendégeknek sikerült jobban, így négy pontos előnnyel mehettek szünetre. 42–46

Brown dobott be egy nehéz fadeaway-t, majd Parsons kosarával már 8-cal ment a Kaposvár. Klobucar szerezte a második félidő első hazai pontjait, Hughes egy büntetőt dobott be. Dramicsanin tett fel egy szép pincért, a mezőnyből viszont Hughes már két pontot szerzett. Dramicsanin ezután hármast dobott be, Kucsera triplája után pedig már csak egy pont választotta el a két csapatot, a Kaposvár pedig 53–52-es vezetésénél ismét időt kér. Ez Kucserát nem zavarta meg sőt, még egy hármast elsüllyesztett, Puska válaszolt, sőt Wittmann duplája után Hendlein is beköszönt kintről. Wittmann folytatta a triplafesztivált, Klobucar pedig egy ziccert tett fel, így a KTE előnnyel várta a záró etapot. 62–59.

A negyedik negyed is hazai kosárral indult, Gabric hosszű idő után újra betalált, először a mérkőzés folyamán kintről. Klobucar vitt végig egy ziccert, aztán egy csetepaté után Dramicsanin, Hughes, Forray és Rudez is kapott egy technikait, majd a következő támadásban Hughes betört, Dramicsanin dobta magát, kapott még egyet, így őt kiállították. Brown bedobta a büntetőt, majd egy floatert is, Towns kosara nagyon kellett a kecskeméti lelkeknek. Hughes zsákolt nagyot, Townes is egy vendég eladott labda után, 70–67-nél Ivan Rudez időt kért. Kucsera labdalopása után Karahodzsics dobott egy könnyű ziccert, Krnjajski kintről talált a gyűrűbe. Wittmann dobott fontos középtávolit, így az utolsó két percre négy pontos hazai előnnyel fordultak a felek. Krnjajski keze nem hűlt ki, Klobucar verte meg egy az egyben verte meg Hughes, Wittmann hármasával az utolsó percben már 6-ra nőtt a KTE előnye. A Kaposvárban nem maradt erő a fordításra, így nehezen bár és nagy küzelemben, de annál értékesebb győzelmet aratott 81–75 arányban a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Kometa Kaposvári KK 81–75 (21–15, 21–31, 20–13, 19–16)

Kecskemét: Townes 6, Ivkovics, Klobucar 12, Dramicsanin 10/6, Karahodzsics 14. Csere: Wittmann 14/6, Boriszov 15/6, Kiss 4, Kucsera 6/6.

Kaposvár: Brown. 18/3, Puska 7/3, Gabric 5/3, Parsons 16, Hughes 13. Csere: Krnjajski 6/6, Bogdán, Halmai 2, Hendlein 8/6.