Szombaton a tavasszal ötven százalékos Kunbaja az eddig egy pontot kasszírozó Kiskőröst fogadja hazai pályán. Bár a Kiskunfélegyháza tavaszi teljesítménye a Kunbajához hasonlóan csak ötven százalékos, még így is kényelmes, hat pontos előnnyel vezetik a mezőnyt. Ezen a hétvégén a Lajosmizsét fogadják. Aki azt nézi, hogy a Lajosmizse az utolsó előtti a mezőnyben, az legyinthet erre a mérkőzésre, sima hazai győzelem. Aki viszont azt nézi, hogy a Lajosmizse a tavasszal még veretlen, és hogy volt már rá példa, hogy Árva Zsolt csapata tudott meglepetést okozni Kiskunfélegyházán, az a megtekintendő mérkőzések közé sorolja ezt a találkozót. Akárcsak a Kecskeméti LC–Harta összecsapást. A kecskemétiek múlt héten szerezték meg az első győzelmüket, a Harta pedig egyelőre parádés tavaszt fut, a Kalocsa elleni döntetlen mellett két győzelmet jegyez Csehi Tamás csapata.

Vasárnap csupa háromesélyes találkozó várja az érdeklődőket. Az elmúlt héten elveszített pontokat szeretné mindenképpen pótolni a Jánoshalma, de a vendége, a Kecel is. A Baja Akasztón szeretne pontokat szerezni, hogy visszaléphessen a dobogóra, ez nem lesz könnyű feladat, hiszen a jó játékerőt képviselő vendéglátó Akasztó a tavasszal még nyeretlen, és ezt az állapotot mielőbb szeretnék megszüntetni, lehetőleg már most vasárnap. Kiszámíthatatlan csata a Soltvadkert kalocsai szereplése. A hazaiak tavasszal még csak egy pontot szereztek, viszont a vesztes mérkőzéseken sem focizták le őket a pályáról, óriási hiba lenne tehát a tavasszal szerzett pontjaik számából kiindulva lebecsülni őket, de ezt a legjobban Molnár László, a Soltvadkert edzője tudja.

A vármegyei első osztályú kínálat egyik érdekes párosítása a Tiszakécskei LC II.–Bácsalmási PVSE találkozó. Az előző fordulót mind a két csapat nehéz meccsen aratott szép győzelemmel zárta. A kécskeiek eddigi egyetlen hazai meccse a Harta ellen vereséggel végződött, viszont kétszer is elhozták idegenből a három pontot. Nagy változások nem történtek a Kécske második csapatánál a téli szünetben.

– Az őszi szezonhoz képest mindössze annyi változás történt nálunk a keretben, hogy leigazoltuk Németh Gábort, aki a fővárosból leköltözött Tiszakécskére – mutatta be az egyetlen érkezőt Bagi Gábor, a kécskeiek szakvezetője. – Ő korábban a budapesti bajnokságban játszott. Eldöntöttük azt is, hogy azoknak a fiatal játékosoknak, akik az U19, U17-es korosztályban szerepelnek és kiemelkednek a többiek közül, lehetőséget biztosítunk a felnőtt csapat edzésein is. Ez egy lehetőség számukra, hogy szerepeljenek a vármegyei első osztályban. A felkészülésünk ezúttal is olyan volt, mint máskor. Minket a sok csapatot érintő rezsi-téma annyira nem befolyásolt, mert van műfüves pályánk, és ott tudtunk gyakorolni. Az összes előkészületi mérkőzést lejátszottuk, amit előre elterveztünk, mindegyiket hazai pályán, hiszen a műfű az nálunk adott, és inkább hozzánk jöttek a csapatok, nem volt nehéz megegyezni a pályaválasztó kilétében. A felkészülési meccseken ki tudtunk mindenkit próbálni. Sajnos nekünk most a bajnokság közben jött ki az, hogy sokan megbetegedtek. Ezét volt az, hogy viszonylag jó játékkal tudtunk dominálni Kecskeméten, utána pedig következő meccsen kiesett öt alapember, és olyan hibákat ejtettünk a Harta ellen, aminek vereség lett a vége. Hiába rúgtunk három gólt, de kaptunk hét olyan gólt a Hartától, ami elkerülhető lett volna. A következő fordulóban olyan helyzetbe kerültünk, hogy utánpótlás és felnőtt szinten mindössze két kapus maradt, így mind a kettőnek el kellett menni az NB II.-es csapattal Soroksárra. Az U19-es csapat kapusa védett volna nálunk, de sajnos az előtte lévő éjszaka beteg lett, így eldöntöttük, hogy meghúzzuk a váratlant. A mezőnyjátékos István László több alkalommal is be szokott állni a kapuba edzéseken, így most tétmeccsen tesztelhettük az ilyen irányú tudását. Szerencsére tudtunk egy olyan meglepő húzást húzni, és egy olyan játékot produkálni, ami az edzőmérkőzések után elvárható a csapattól. Így Kecelen sikerült megszereznünk a három pontot, aminek természetesen nagyon örültünk. Nálunk az mindig csak az utolsó pillanatban dől el, hogy milyen összeállításban tudunk pályára lépni. A Bácsalmás ellen is ez a helyzet, de természetesen szeretnénk nyerni – utalt a célkitűzésre Bagi Gábor.