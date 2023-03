Ebben a körben kiemelés nem volt, tehát vármegyei első osztályú csapatok is összekerülhettek egymással – ahogy össze is kerültek nem egy párosításban–, illetve alsóbb osztályú csapat is kifoghatott hozzá hasonlóan alsóbb osztályú ellenfelet – erre is van példa. A csapat neve után zárójelben jelezzük, hogy a klub a vármegyei labdarúgó bajnokság melyik osztályában szerepel.

A párosítás:

SC Hírös-Ép (II.)–Lakiteleki TE (II.)

Kiskunmajsai FC (II.)–Kiskőrösi LC (I.)

Apostag KSE (III.)–Kerekegyházi SE (II.)

Solti FC (II.)–Kecskeméti LC (I.)

Akasztó FC (I.)–Lajosmizsei VLC (I.)

Kiskunfélegyháza (I.)–Harta SE (I.)

Borotai SE (II.)–Kecel FC (I.)

Uszód KSE (III.)–Katymári SE (III.)

Jánoshalmi FC (I.)–Kunbajai SE (I.)

Dunagyöngye SK (III.)–Anda Kalocsa FC (I.)

Kiskunhalasi FC (II.)–Bajai LC (I.)

Erőnyerő: Soltvadkerti TE Variens (I.)