A találkozó nem a legjobb előjelekkel kezdődött a vendégek számára, hiszen Antal Botond és Horváth Zoltán sem tudott Klausz László vezetőedző rendelkezésére állni. Szerencsére Halasi Péter sérülése annyira rendbe jött, hogy tartalék kapusként ott volt a keretben. Így gyakorlatilag a harmadik számú kapus, Baráth Bence védte a tiszakécskeiek hálóját. Klausz László alaposan felforgatta a kezdő tizenegyet, mert ilyen összeállításban még nem is kezdtek a Tisza-partiak. Ezzel biztosan az is célja volt, hogy az ellenfél ne ismerje ki azt a taktikát, amit választott. Oláh Máté, akiről beharangozónkban írtunk, például még a keretben sem volt.

A Szombathely mestere, Michail Hipp, a mérkőzés előtt azt nyilatkozta, hogy nem a legjobb időket élik, és pontszámban is lemaradtak a várakozástól. Véleménye szerint egy csapat csak akkor lehet sikeres, ha erős a védekezésben. Ezzel minden bizonnyal a Soroksár elleni 4–0-as vereségre is gondolt a vezetőedző. A tiszakécskeiekről azt mondta, hogy a keretükben több tapasztalt játékos is van, és olyanok is, akik korábban a Haladásban játszottak, így Szekér Ádám, Zamostny Balázs, Gyurján Bence. – Hiszek a játékosaimban, és remélem, hogy hazai pályán, hazai szurkolók előtt eredményesek leszünk, tette hozzá. Éppen ezért ő is több helyen változtatott az előző fordulóhoz képest.

A két csapat eddig hat alkalommal találkozott egymással, amelyből három tiszakécskei győzelem született, kettő szombathelyi, egy mérkőzés pedig döntetlennel zárult.

A 12. percben védelmi hiba miatt Erdei tisztán vezethette kapura a labdát, de durván mellé puskázott. Az ellentámadásnál a Haladás viszont kihasználta a tiszakécskeiek hibáját és Molnár Rajmund a kapuba talált 1–0. A 23. percben Biben előtt adódott lehetőség, de öt méterről ő sem találta el a kaput. A 27. percben Molnár tovább növelhette volna a hazai csapat előnyét, de 16 méterről Farkas Norbertet találta el. Egy perccel később Derekas közeli fejesét Baráth ki tudta ütni. A 29. percben Farkas Norbert cikázott át a védőkön, de lövése fölé szállt. Három perccel később Baráth a felső léc alól tolta szögletre a labdát. A szünetben hármat is cserélt Klausz László, ennek következtében lendületesebben kezdte a második játékrészt a Tiszakécske. Az 56. percben kézzel ért a labdához a tizenhatoson belül az egyik Haladás játékos, amiért tizenegyes járt. Zamostny nagyon rosszul, gyengén, a jobb alsó sarok felé rúgta a labdát, így hárítani tudott Verpecz. A 62. percben Máté szerencsétlenül nyúlt bele Horváth Rajmund lövésébe és a testéről a jobbra vetődő Baráth mellett a bal sarokba jutott a labda 2–0. A 83. percben balról elvégzett szabadrúgás után Zamostnyi fejelt a jobb alsó sarokba 2–1. Egy perccel a rendes játékidő letelte előtt egy előre vágott labdát Molnár jól lekezelt kicselezett két védőt és higgadtan lőtt a kapu bal oldalába 3–1.

– Már az első öt perc után láttam, hogy mentálisan nem az a csapat van a pályán, akit szeretnék látni. Nem koncentráltak eléggé, és sorra hagytuk ki azokat a helyzeteket, amelyeket be kellett volna lőni. Az első gól után pedig szaladtunk a mérkőzés után. Tudtuk, hogy a Szombathely lassan rendeződik vissza, de ezt sem használtuk ki. Teljesen rossz döntéseket hoztunk. Ez nagyon gyenge színvonalú NB II.-es mérkőzés volt. A hazaiak csak azt játszották, hogy Molnárra felrúgták a labdát, aki megtartotta és rúgott két gólt. Nálunk ez hiányzott. Sajnos a cserék sem tudtak többet hozzátenni a csapat játékához – értékelte a mérkőzést Klausz László.

Szombathelyi Haladás–Tiszakécskei LC 3–1 (1–0)

Szombathely, 617 néző, vezette: Sipos Tamás (Szécsényi István, Szalai Dániel).

Szombathely: Verpecz – Vanija, Devecseri, Csernik (Csilus 89.), Doktorics, Horváth R. (Lucas 74.), Csató, Nyíri, Derakas (Tóth M. 65.), Rácz, Molnár R. Vezetedző: Michail Hipp

Tiszakécske: Baráth – Szekér, Végső, Máté Zs., Farkas N. (Csáki 76.), Balázs B., Kiss N. (Vólent 65.), Pongrácz (Zamostny 46.), Erdei (Vajda 46.), Biben, Geiger (Gyurján 46.). Vezetőedző: Klausz László

Gólszerző: Molnár 13., 89., Horváth 68., ill. Zamostny 83.