A tabella alapján az egyik legnagyobb vármegyei rangadó, a Kiskőrös–Akasztó mérkőzés ezúttal kiesési rangadónak is titulálható, ettől függetlenül focicsemegének ígérkezik, ez a párosítás ugyanis rendre óriási csatát hoz, bárhol is álljon a tabellán a két csapat. A Kiskőröst az idei tavaszon a Füleki Antal, Kovács László, Mokrickij Viktor triumvirátus irányítja. Jól csengenek ezek a nevek Kiskőrösön, és ez nem is véletlenül alakult így.

– Az év elején a vezetőség eljátszott azzal a gondolattal, hogy kívülről hozzon edzőt, ám amikor kiderült, hogy a keretben jelentős változások várhatók, úgy döntöttünk, hogy házon belül oldjuk meg a kérdést, ezért kapta meg ezt a szerepet három, a kiskőrösi klubhoz szorosan kötődő szakember – jelentette ki Kovács László, a triumvirátus egyik tagja.

– És nem utolsósorban azért is, mert ez a tavasz elsősorban a kiskőrösi fiatalok beépítéséről szól majd.

Változások akadtak bőven a keretben. Hajnal Gábor Németországban folytatja, Szedmák Roland Dunaföldvárra, Pintyi Roland Kecelre igazolt, a Dunai Rudolf, Mihály Dávid, Vajda Brendon trió pedig Hartára. Érkezett ugyanakkor Gyenizse Bence és Dulai Máté Kecelről, valamint Bánszki Dávid. Több fiatal is felkerült ugyanakkor a felnőttkerethez, többek között Szabó Dávid, Torgyik Máté, Andó Gergely és Amin Adrián.

– A tavasszal egyrészt a helytállás lesz a cél, másrészt pedig minél több helybéli fiatal beépítése – utalt a célkitűzésekre Kovács László. Az őszünk gyengére sikerült, ennek és a keretben történt változásoknak betudhatóan a vezetőség nem is tűzött ki helyezésben elérendő célt a csapat elé, annyi az elvárás, hogy a fiatalok lehetőleg minél több rutint szerezzenek az első osztályban, hogy később komoly alapokat jelenthessenek egy határozottabb építkezéshez.

Építkezés ugyanakkor nemcsak elvont, hanem konkrét értelemben is folyik Kiskőrösön. A lelátó felújítása elkészült, az egyes pályát ugyanakkor még nem lehet használni, hiszen az szó szerint fel van szántva, miután felújítják a gyepet. Valamikor a tavasz folyamán készül el, azon mérkőzést rendezni egyelőre nem lehet. Így annyi már most biztos Kiskőrösön, hogy az Akasztó elleni, papíron hazai mérkőzést Akasztón vívják meg, akárcsak a Baja és a Kiskunfélegyháza elleni meccseket, amelyeken szintén a Kiskőrösi LC a pályaválasztó.

– Komoly szomszédvári derbi vár ránk a hétvégén – utalt a következő feladatra Kovács László. Rendkívül nagyok szoktak lenni a Kiskőrös és az Akasztó összecsapása előtt az elvárások, de mi a játékosainkra most semmiképpen nem akarunk plusz lelki terhet rakni, inkább úgy vagyunk vele, hogy tekintsék ezt a meccset egy bajnokinak a sok közül. Ez persze azért nem ilyen egyszerű, hiszen már az ifiknél is mindenki tisztában van azzal, hogy az Akasztó elleni szomszédvári derbik mindig komoly presztízscsaták. Mi arra biztatjuk a szurkolóinkat, hogy kísérjenek el minket minél többen, elvégre papíron mi leszünk a pályaválasztók, és abban reménykedünk, hogy megpróbálnak ennek megfelelően igazi hazai hangulatot teremteni. Ami pedig a mérkőzéssel kapcsolatos célkitűzést illeti, egyvalamiért tudok kezeskedni, hogy ez a megújuló, átalakulóban lévő, megfiatalodó keret tagjai mindent el fognak követni annak érdekében, hogy érdemes legyen nekik szurkolni Akasztón is.

Akasztón jóval kevesebb volt a keretben a változás a télen. Judák László, az akasztóiak technikai vezetője mindössze egyetlen érkezőről számolt be, Varga Milán Hartáról igazolt Akasztóra.

– A keretből kiesett még Kapus Patrik, de más változás nem történt. Egy-két fiatalt ugyanakkor igyekszünk a tavasz folyamán beépíteni a saját ifinkből – utalt a kerettel kapcsolatos célkitűzésre.

Elmondta, hogy a csapat téli felkészülése az idén közepesre sikerült, azaz volt már rosszabb, de jobb is. Akárcsak a Kiskőrös, az Akasztó is vereséggel kezdett, a Jánoshalma vitte el a három pontot a nyitó­fordulóban.

– Volt okunk bosszankodni azon a mérkőzésen bőven, hiszen az első félidőben mezőnyfölényben játszottunk, mégis a Jánoshalma szerzett gólt, kettőt is. Külön bosszantó, hogy mind a két gól előtt szó szerint ajándéklabdát kaptak tőlünk, és úgy vonulhattak kétgólos vezetéssel szünetre, hogy a kapusunknak, Németh Zsoltnak érdemi védeni valója nem volt. A második játékrészben aztán igyekeztünk fokozni a nyomást, de sajnos a ziccereinket ezúttal sem tudtuk kihasználni, pedig ezúttal is volt jó néhány. Csak szépítésre futotta, és a végén már hiába küzdött, hajtott a csapat, helyenként már görcsös akarásba fordult az erőfeszítés. Ami az előttünk álló feladatot illeti, alsóházi rangadó ide, szomszédvári derbi oda, mindenképpen szeretnénk itthon tartani a három pontot. Egyrészt muszáj pótolni az elmúlt fordulóban hazai pályán elveszített hármat, másrészt pedig feledtetni kell a szurkolóinkkal a vereséget. Nagy titkot aligha árulok el azzal, hogy a siker kulcsa részünkről minden bizonnyal a helyzetkihasználás lesz.

A rangadónak kivételesen előmérkőzése is lesz, hiszen az Akasztó és a Kiskőrös vármegye hármas csapata is egymással találkozik, délelőtt 11 órakor.

A Bács-Kiskun vármegyei csapatok hétvégi mérkőzései



Szombat, 14.30:

Vármegye I.: Bajai LC–Lajosmizse, Kunbaja–Soltvadkert, Kiskunfélegyháza–Bácsalmás, Tiszakécskei LC II.–Harta.

Vármegye II., Déli csoport: Kelebia KNSK–Dusnok.

Vármegye II., Északi csoport: Kiskunfélegyháza II.–Kiskunmajsa (10 órakor), SC-Hírös-Ép Egyesület–Ágasegyháza, Lakitelek–Kerekegyháza, Csólyospálos–Nyárlőrinc, Solt–Kunszállás.

Vármegye III., Déli csoport. Felsőszentiván–Bácsborsód, BSE Vaskút–Dunagyöngye SK, Bácsalmási PVSE II.–Katymár, Madaras–Hercegszántó, Bácsbokod–Borota II., Kenderes SE–Kisszállás.

Vármegye III., Északi csoport: SC Hírös-Ép II.–Ladánybene (10 órakor), Ballószög–Jakabszállás (13 órakor), Pálmonostora–Katonatelep, Vasutas SK–Tiszaug, Fülöpszállás–Kerekegyháza II., Bugac–Jászszentlászló.

Vármegye III., Közép csoport: Kaskantyú–Kunfehértó (10 órakor), Tabdi–Balotaszállás, Kecel FC II.–Bócsa, Vadkert FC STE II.–Császártöltés, Szank–Tázlár.

Vármegye III., Nyugati csoport. Dunavecse–Bátya, Szentmárton–Tass, Miklósi GYFE–Uszód.

Vasárnap, 11:00:

NB III. Közép csoport: Kecskeméti TE II.–Ferencvárosi TE II.

Vasárnap, 14.05:

OTP Bank NB I.: Kecskeméti TE–Vasas FC

Vasárnap, 14.30:

Vármegye I. osztály: Kalocsai FC–Kecel FC, Jánoshalmi SE–Kecskeméti LC, Kiskőrösi LC–Akasztó FC.

Vármegye II., Déli csoport: Borota–Kiskunhalas, Érsekcsanádi KSKE–Nemesnádudvar, Foktő–Sükösd.

Vármegye III., Déli csoport: Gara–Tataháza

Vármegye III., Északi csoport: Helvécia–Fülöpjakab.

Vármegye III., Közép csoport: Akasztó FC II.–Kiskőrösi LC II. (11 órakor), Kecel Senior–Izsák.

Vármegye III., Nyugati csoport: Harta SE II.–Szakmár, Hajósi FC–Fajsz, Apostag KSE–Dunapataji SE.

VASÁRNAP, 15.00:

Tiszakécskei LC–BFC Siófok

