A közelmúltban volt néhány esztendő, amikor a vármegyei első osztály igencsak szűkölködött – földrajzi értelemben – déli csapatokban, éveken át a Jánoshalma és a Bácsalmás összecsapása volt az egyetlen déli derbi. A helyzet az idei évre megváltozott, hiszen immáron négy déli csapat vitézkedik az első osztályban, és a vitézkedés kifejezés egyáltalán nem túlzás, hiszen a tizennégy csapatos vármegye egyes mezőnyben a Jánoshalma 2., a Baja a 3., a Bácsalmás a 4., a Kunbaja pedig a 8., helyet foglalja el. Így a déli csapatok egymás elleni meccsei is felértékelődnek. Szombaton a Baja és a Kunbaja csap össze előbbi otthonában. Tavaly még a vármegyei másodosztályban szerepelt mindkét gárda, ott is élményszámba mentek az egymás elleni összecsapásaik, alighanem most szombaton sem lesz ez másként, érdemes lesz kilátogatni tehát a bajai meccsre. Ugyanilyen kiszámíthatatlan csatának ígérkezik a Lajosmizse és a Kalocsa csatája, az előbbi otthonában. A Lajosmizse jelenleg a 13., a Kalocsa pedig a 11. helyet foglalja el a tabellán. Az éllovas Kiskunfélegyháza a Kiskőrös vendége lesz. Ezt a mérkőzést eredetileg vasárnapra írták ki, de szombaton fogadja a Kiskőrös az éllovast, mégpedig Akasztón. Szombat délután vívnak meg egy másik klasszikus szomszédvári derbit, ugyanis a Harta az Akasztót fogadja. A tavaszi idényben a Harta szárnyal, a megszerezhető 12 pontból tízet bezsebelt Csehi Tamás alakulata, az Akasztó eddig éppen ellenkezőleg, továbbra is keresi az igazi önmagát. A hartaiak abban reménykednek, hogy folytatódik a diadalmenet, és a csapat egyre följebb lép a tabellán, az akasztóiak pedig nagyon szeretnék már a rémálomba illő sorozatukat megtörni, hiszen szeptemberben nyertek utoljára. A papírforma hartai sikert ígér, de aki ismeri a két gárdát, a két gárda közti rivalizálást, és tisztában van a szomszédvári derbik kiszámíthatatlanságával, az aligha merne fogadni eme párosításban bármilyen kimenetelre.

Vasárnap rendezik a másik déli derbit, a Bácsalmás a Jánoshalmát látja vendégül. A Jánoshalma szeretne a Kiskunfélegyháza nyomában maradni, a Bácsalmás pedig szeretne mielőbb visszakerülni a dobogóra. Izgalmas csata várható. Akárcsak Soltvadkerten, ahol szintén két olyan csapat találkozik, amelyek jó eredményeket értek el a tavaszi első négy fordulóban. A Soltvadkert ugyan matematikailag csak ötven százalékos, de az egy győzelmet és a két döntetlent erős csapatok ellen érték el, a Tiszakécske II. pedig bármikor, bármire képes lehet, pozitív és negatív értelemben is, így ennek a találkozó eredményt is értelmetlenség lenne megtippelni. Akárcsak a Kecel–Kecskeméti LC mérkőzést. Mind a két gárda a vártnál egy kicsivel gyengébben kezdte a tavaszt, pontok terén tehát sürgős bepótolnivalója van mind a két félnek, ez (is) teszi izgalmassá kettejük vasárnapi összecsapását.

A program:

Szombat, 16.30:

Lajosmizse–Kalocsa, Kiskőrösi LC–Kiskunfélegyháza, Bajai LC–Kunbaja, Harta–Akasztó.

Vasárnap, 16.30:

Bácsalmás–Jánoshalma, Soltvadkert–Tiszakécske II., Kecel–Kecskeméti LC.

A vármegye I. állása

1. KISKUNFÉLEGYHÁZA 17 12 3 2 41–13 39

2. JÁNOSHALMA 17 10 3 4 32–17 33

3. BAJAI LC 17 9 4 4 32–20 31

4. BÁCSALMÁS 17 8 5 4 30–20 29

5. TISZAKÉCSKE II. 17 7 4 6 32–48 25

6. HARTA 17 7 3 7 40–33 24

7. SOLTVADKERT 17 5 7 5 31–27 22

8. KUNBAJA 17 6 3 8 25–28 21

9. KECEL 17 6 2 9 28–40 20

10. KECSKEMÉTI LC 17 5 3 9 21–26 18

11. KALOCSA 17 4 6 7 22–28 18

12. KISKŐRÖS 17 4 5 8 22–32 17

13. LAJOSMIZSE 17 3 7 7 19–32 16

14. AKASZTÓ 17 3 5 9 15–26 14