Kalandpark létrehozását tervezi az edző

A klasszikus magyar szablyavívás nemzeti érték, 2020-ban bekerült a hungarikumok közzé. Baján már két éve edzi Gyulánszky Milán a lelkes jelentkezőket. Szerinte jó szablyavívó lehet valaki, ha nagy odafigyeléssel elsajátítja a mozgásokat és gyakorolja azokat. A vívás egy intelligens sport, ez érvényes a szablyavívásra is. A modern kori lovag a szablyavíváshoz tartozó hagyományokat is szeretné megismertetni, tervei között szerepel egy korabeli kalandpark létrehozása is.

Magyarországon összesen 400 egyesületben élnek a szablyavívás, a baranta hagyományai, a bajai csapat reméli, hogy a későbbiekben megismerkedhetnek valamennyiükkel és összemérhetik erejüket.