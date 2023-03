Tavaly nyáron, a 2022/23-as bajnokság rajta előtt sokan aggódtak amiatt, hogy a Kelebia talán el sem indul a vérmegyei másodosztály Déli csoportjában, abban a csoportban, amely már a kezdésre is eleve foghíjas volt, hiszen csak kilenc klub nevezett végül. Aztán mégiscsak elindult a Kelebia, igaz, hogy eleinte sokat szenvedett, némi túlzással ki lehetne jelenteni, hogy csak botladozott tizenkét fordulón át, hogy aztán az őszi zárás utolsó előtti körében megszerezze az első győzelmét, ráadásul idegenben, Érsekcsanádon, 4–3-as sikerrel. Ehhez képest a tavasz káprázatosan indult, hiszen rögtön az első fordulóban sikerült újra nyerniük, érdekes módon ezúttal is idegenben, Kiskunhalason. Adódik a kérdés, hogy télen vajon változott-e, erősödött-e a keret, illetve hogy milyen volt eleve az állomány az őszi rajtnál.

– A keret mérete már az őszi rajt előtt is megfelelő volt, a létszám tekintetében tehát nem adott okot az aggodalomra.

– utalt vissza a nyár végi viszonyokra a felnőtt- és az ifi­csapatot gardírozó, szabadkai illetőségű Milasin Dániel.

– Huszonegy főből állt a felnőtt­keretünk, ami tulajdonképpen ideális lenne, csakhogy az volt a gond, hogy rendre rengeteg volt a hiányzónk. Nagyon sok labdarúgó munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudott a csapat rendelkezésére állni, nagyon sokan voltak szolgálatban a hétvégi meccsek idején, erre aztán jöttek még rá sérülések is, így aztán az ősz nagy részében a meccsek előtt nem kellett sokat törnöm a fejem azon, hogy milyen felállással és milyen taktikai variációkkal lepjem meg az ellenfeleket.

Milasin Dániel ugyanakkor előszeretettel szerepelteti az ifiket is. Azt ugyanakkor kifejtette, hogy elsősorban akkor, ha a kényszer rászorítja.

– Ha szükséges, ifik is szóhoz jutnak a felnőttcsapatban, de az egyesületünknél kitűzött cél, hogy az ifi ne legyen a felnőttcsapatot kiszolgáló, másodhegedűs brigád. Annál is inkább, mert vezetik a bajnokságot, nagyon szeretnénk, ha meg is nyernék. Az ificsapat tehát nem azért van, hogy ha úgy adódik, legyen miből feltölteni a felnőtt­csapat sorait, persze szükség esetén azért hozunk fel onnan is játékosokat. Így történt ez a múlt hétvégi, kiskunhalasi mérkőzésen is, ahol heten jöttek föl az ifiből, és nekik is köszönhető, hogy 3–0 arányban nyerni tudtuk a meccset.

A télen nem volt földindulásszerű mozgás Kelebián, nem jelentős játékosmozgásnak tudható tehát be, hogy ilyen jól kezdett a csapat.

– A felnőttcsapathoz érkezett a Kiskunhalastól Zubelic Aleksander, illetve érkezett három vajdasági fiatal is Márki Mario, Szabó Edvárd és Horváth Ádám személyében, utóbbi a Borota érintésével érkezett, de Szabadkáról. Azt bizonyára mondanom sem kell, hogy nagyon örülünk, hogy az őszi idénnyel ellentétben nem kellett sokat várni az első győzelemre, jó lenne megtartani ezt a lendületet.

Ez nem lesz könnyű, hiszen most hétvégén a jelenleg 4. helyen álló, de onnan lényegesen följebb vágyó Dusnokot fogadják.

– Kemény feladat vár ránk, az biztos.

A Dusnokot jól ismerem, kiváló kapcsolatban vagyok a dusnoki vezetőséggel, a játékosokkal. A két egyesület ifije is rengeteget játszott egymással, ismerem tehát a játékukat, és ismerem az erejüket. Tudom, hogy remek csapat. Ennek ellenére szeretnénk jól szerepelni ellenük, azon leszünk, hogy sikerüljön itthon tartani a három pontot. E cél elérésében sokat segítenie, ha mi szereznénk meg a vezetést, ráadásul minél előbb, abból ugyanis már lehetne építkezni konkrétan ezen a meccsen is, az lenne az alapja annak, hogy megszerezzük az első hazai győzelmünket.