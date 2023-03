Jól kezdte az Érsekcsanád a tavaszt. Három mérkőzésen hat pontot szereztek – két bravúros győzelmet követően a Dusnok elleni 2–4 egy vállalhatóan szoros meccsen született –, ami önmagában még nem szenzáció, viszont az őszi idény tizennégy mérkőzésén szerzett hét pontjához képest igenis jelentős javulás.

– Nem indult rosszul egyébként az ősz sem, ám a biztató kezdés után kifulladt a gárda, volt többféle problémánk is, és mindennek az lett az eredménye, hogy az ősz végére az edzéslátogatás is jelentősen visszaesett, és azzal együtt az eredményesség is – tekintett vissza Vadászlaki Zsolt, a felnőtt csapat vezetőedzője, aki tavaly nyáron vette át az érsekcsanádi stafétabotot. – Az elszántság azonban megvolt a keretben. A télen némileg erősödtünk is, nem is annyira igazolásokkal, hanem inkább visszatérőkkel, és a téli felkészülés elején az első edzésre mindjárt huszonhatan érkeztek, és az edzéslátogatottság azóta is megfelelő, ez tehát nem jelenthet problémát. Sőt, néha olyan gondok is vannak nálunk újabban – ami egy érintett játékosnak probléma, de a vezetőedzőnek természetesen kellemes teher –, hogy akad, hogy valaki nem fér be a mérkőzésre nevezett keretbe.

Hazatért a Szekszárdi UFC-től Jánosi Péter, Novotnik Gábor Gusztáv, Vancsik Balázs, Schultz Ákos pedig reaktiválta magát. Arra a kérdésre, hogy az ősz folyamán volt-e olyan pillanat, amikor megbánta, hogy belevágott az érsekcsanádi kalandba, Vadászlaki Zsolt elmondta, hogy egyetlen perc sem volt, amikor bánta volna, hogy elvállalta a csanádi gárda irányítását, azt viszont elismeri, hogy áttöprengett órákat, néhány álmatlan éjszakát viszont okozott neki az, hogy azon morfondírozott, hogyan lehetne kiküszöbölni a problémákat, javítani a helyzeten. – Egyébként pedig nemhogy nem bánom, hogy elvállaltam ezt a posztot, hanem még most is megköszönöm a vezetőségnek a megtisztelő bizalmat, és továbbra is nagyon örülök a közös munkának.

A télen egy nagy beszélgetésre is összehívta a vezetőség, Hidas Pál elnök vezetésével a társaságot. – Igyekszünk szervezni csapatépítő programokat is, volt ilyen nem is egy, hiszen a vármegyei bajnokságban a közösségépítés a labdarúgás lényege. Jó a hangulat a keretben, így hát mindenképpen szeretnék az őszinél szebb tavaszt produkálni.

Ezen a hétvégén szomszédvári rangadó várt volna az Érsekcsanádra, a mérkőzést végül a sükösdiek kérésére elhalasztották. – Egy kicsit sajnáljuk ,hogy halasztása került a derbi, hiszen úgy érezzük, hogy most jó passzban van a csapat, ugyanakkor amikor a sükösdiek megkerestek minket azzal, hogy ezen a hétvégén nem tudnának kiállni, akkor úgy éreztük, hogy az a sportszerű, ha belemegyünk a halasztásba, nem a zöld asztalánál akarunk három pontot szerezni.

A mérkőzést egyébként a tervek szerint április 12-én, szerdán fogják pótolni.