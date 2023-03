Nem indult rosszul a találkozó a kecskemétiek számára, hiszen döntetlen közeli eredménnyel telt az első félidő jelentős szakasza, a 11. percben Horváth Andor találatával jött fel újra 8–8-ra a KTE. A Budakalász ezt követően egy 3–0-os rohammal tudott ellépni riválisától, és ezt az előnyt folyamatosan tartani is tudta. Az utolsó három percben kicsit elveszítette a fonalat a Kecskemét, így Koncz utolsó pillanatokban szerzett góljával 14–19-re a vendégek vezettek a szünetben.

A második játékrészt jól és bátran kezdte a Kecskemét, Csuzi góljával a 35. percben 18–21-re jött fel a hazai gárda. Egy darabig ki is tartott ez a különbség, de a játékrész közepén ismét megrázta magát az NB I.-es ellenfél. Tíz perccel a vége előtt már tíz gól volt a különbség, de a hajrára érkező fiatalok lelkesedésének is hála, végül kozmetikázni tudta a végeredményt a Kecskemét, végül 30–34-re nyertek a vendégek.

– Nem vallottunk szégyent a fiatal budakalászi csapat ellen, és külön örülök, hogy azoknak is tudtam játékidőt adni, akik most tértek vissza a sérülésből. Ha egy kicsit sikerült volna jobban felpörögni, akkor talán még szorosabb meccset tudtunk volna játszani, azonban szégyenkezni valónk így sincs. Amikor fáradni kezdtünk, akkor a Budakalász lerohanásgólokkal el tudott lépni, de ezúttal is fel tudtunk zárkózni, és ez mostanában rendre így van, van tartása a csapatomnak. Pénteken igyekszünk hasonlóképpen helyt állni – értékelt Tóth Norbert, a KTE trénere.

KTE-Piroska Szörp–Budakalász 30–34 (14–19)

Kecskemét. Vezette: Őri, Ónodi

A KTE gólszerzői: Lukács 6, Szeverényi 5, Horváth A. 4, Csuzi 3, Horváth B. 3, Deák 3, Szakály 2 (1), Hunyadi 2, Gallina 1, Tóth 1.

A Budakalász gólszerzői: Sinkovits 6, Koncz 6 (2), Maracskó 5 (1), Kiss 5 (1), Tóth 4, Berényi 3, Szakács 2, Varjú 1, Vrhovina 1, Zanati 1. Ny. A.