Már csak két forduló van hátra az alapszakasz küzdelmeiből, így fogynak a kérdőjelek is, egyre több klub sorsa dől el. A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét helye garantáltnak mondható már a legjobb nyolc között, hiszen a kilencedik DEAC-tól kettő győzelemre van a KTE, mely 14 sikert számol. A Sopron ott lohol a hírös városiak nyomában, csupán egyetlen sikerrel kevesebbet elérve eddig, éppen ezért a sorsuk még sok mindentől függhet az utolsó körökben. A Sopron mellett egyébként az Atomerőmű SE és a Körmend is 13 győzelemnél jár, így óriási csata várható még azért, hogy ki jut be a rájátszásba, illetve azért is, hogy ki tud a legjobb helyen végezni.

Nem feltartott kézzel fog pályára lépni a Kecskemét sem, mely hazai pályán bárkit képes meglepni, emellett közönségét igyekszik mindig kiszolgálni. A két csapat első mérkőzését otthon magabiztosan, 83–70-re nyerte meg a Sopron, már csak ezért is lehet visszavágási vágy a kecskeméti játékosokban.

Forray Gábor szokás szerint nagyon nehéz mérkőzésre számít, pláne azért, mert a vendégeknek nagyon kell az újabb siker, de nekik sem mindegy, miként alakul a találkozó.

– Egy nagyon kemény mérkőzésre számítok

– tekintett előre Forray Gábor, a Kecskemét edzője. – A Sopron egy kreatív csapat, és ha hagyják őket a saját stílusukban játszani, akkor képesek megszórni ellenfelüket. Ez a saját bőrünkön is megtapasztalhattuk decemberben. Kihasználták a rövidzárlatunkat, és az ott kialakított különbséget tartották a lefújásig. Három kiváló légiósuk van hátvéd poszton, és a magasembereik, Barnett és Durham is mozgékonyak. A fiatal magyarok között Valerio Bodon kiemelendő, nagyon jó szezonja van, fekszik neki a Sopron futós stílusa. Mi akkor tudunk eredményesek lenni ellenük, ha a visszarendeződés a megbeszéltek szerint lesz végrehajtva, és lassítani tudjuk a támadásaikat. Ezt egyébként az utóbbi meccseken már jól csináltuk. Véleményem szerint, ha csak a kereteket nézzük, akkor ránk nézve hízelgő, hogy jobb pozícióból várjuk ezt a meccset, mint a Sopron. Megvan a reális esély itthon tartani a győzelmet, ehhez mindvégig fókuszálnunk kell, és természetesen szurkolóink biztatása is elengedhetetlen lesz.

A találkozó 18 órakor kezdődik péntek este.