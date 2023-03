Nagyszabású rendezvény keretében ünnepelte meg pénteken este a megalakulásának a 10. évfordulóját Kecskeméten, a Sheraton hotelben a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia. Az eseményen jelen volt Kecskemét mindkét országgyűlési képviselője, dr. Szeberényi Gyula Tamás és dr. Salacz László, Kecskemét polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) elnöke, Szalay Ferenc, Deutsch Tamás, a Sportegyesületek Országos Szövetségének (SOSZ) az elnöke, Deutsch Tamás, továbbá Sztojan Ivkovic, a férfi kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya. Eme fogadás keretében írta alá első profi szerződését a férfi kosárlabda NB I. A csoportjában szereplő Duna Aszfalt-DTKH Kecskeméthez Ivkovic Milán. Ez a kontraktus azért volt különleges, mert Ivkovic Milán az első olyan kosárlabdázó, aki a kezdetektől fogva a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia berkein belül pallérozódott, és onnan lett NB I. A-csoportos játékos.

– Leírhatatlanul nagy megtiszteltetés a számomra, hogy profi szerződést írhattam alá a Duna Aszfalt-DTHK Kecskeméttel – nyilatkozta Ivkovic Milán. – Számomra érzelmileg is nagyon sokat jelent ez a pillanat, hiszen Kecskeméten tanultam mindent a kosárlabdáról, itt nevelkedtem a kezdetektől. Szeretném megköszönni minden egyes edzőmnek a sok törődést és energiát, ami lehetővé tette, hogy eddig eljutottam. Tudom, hogy még sokat kell tanulnom, de ahogy eddig is, úgy ezután is alázatosan fogok dolgozni. Az lebeg a szemem előtt, hogy a KTE-vel minél szebb sikereket érjünk el, és ebben én is oroszlánrészt tudjak vállalni a következő szezonok során. Arra biztatok minden akadémistát, hogy higgyen magában, dolgozzon az álmaiért elkötelezetten, mert a kemény munka meg fogja hozni a gyümölcsét – zárta gondolatait a 19 esztendős kosárlabdázó.