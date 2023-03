Kiegyenlített küzdelmet hozott az első felvonás, amelyet végül egy ponttal a kecskemétiek tudtak megnyerni (15–14). A folytatásban már hat egységgel is meglógott a KTE, ám a Pénzügyőr szívósan küzdött, és fordított a félidőre (40–41). A harmadik negyedben növelte előnyét a vendég gárda, ám még bőven lőtávolban maradtak (51–57). A hírös városiak agresszív védekezést mutattak be, és ennek köszönhetően elolvadt a különbség a csapatok között. A végletekig kiélezett hajrában triplákkal mentették hosszabbításra az összecsapást a KTE-Duna Aszfalt fiataljai (71–71). A hosszabbítás is feszült játékot hozott, ám a hazaiak sokkal higgadtabbak voltak, így megérdemelten nyerték meg a mérkőzést 82–77-re.

– Nagyszerű mérkőzést játszottunk. A PSE fizikális, kemény ellenfél volt. Ilyen meccsek kellenek, hogy tudjunk fejlődni. Nagyon örülök, hogy a ráadásban higgadtabbak tudtunk maradni, és nyertünk – értékelt Hegedűs Gergely, a csapat trénere.