Mindkét korosztályos válogatottban szerepeltek Bács-Kiskun vármegyei klubokban pallérozódó játékosok, és az U21-es válogatott ciprusi meccsén a Kecskeméti TE támadója, Horváth Krisztofer főszereplő is lett. A magyar csapat hatalmas szélben lépett pályára Cipruson, mely az első félidőben a vendéglátókat támogatta. Már a 3. percben előnyben voltak a hazaiak, amit a 37. percben megdupláztak, de még a szünet előtt szépíteni tudott a már említett Horváth Krisztofer. Fordulás után megváltozott a játék képe, alig negyedóra alatt újabb három magyar gólt hozott a találkozó, sorrendben Baráth, Horváth, majd Kovács Mátyás volt eredményes. A 2–5-ös végeredményt végül Kerezsi Zalán alakította ki. Horváth Krisztofer is két góllal vette ki a részét a sikerből, a keret legközelebb júniusban vív felkészülési mérkőzéseket Szlovákiával és Izlanddal.

A magyar U19-es válogatott az Eb-részvételért zajló elitkörben utolsó mérkőzését vívta Angliában Szélesi Zoltán együttesében Polyák Kristóf (KTE) és Vajda Botond (Tiszakécskei LC) is a kispadon kapott helyet az Izland elleni sorsdöntő csata alkalmával. A magyar csapatnak csak a győzelem adott olna esélyt az első helyre, de ehhez az is kellett, hogy Anglia és Törökország ne bírjon egymással. Noha rengeteg helyzetig és kapufáig jutottak el a fiatalok, a vezetést egy védelmi hibából Izland szerezte meg, meg a végén újabb góllal biztosította be 2–0-os győzelmét. Az északiak ezzel nagy meglepetésre meg is nyerték a csoportot, ráadásul mivel az angolok nyerni tudtak, a magyar siker sem ért volna Eb-részvételt. Az utolsó csoportmeccsen Polyák Kristóf nem kapott lehetőséget, Vajda Botond viszont a szünetben játéklehetőséget kapott.