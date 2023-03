Egy forduló van a csapatok mögött a felsőházi rájátszásban, mind a Kecskeméti, mind az Aramis vereséggel kezdte meg a bajnokság ezen szakaszát. A hírös városiak a DEAC otthonában kaptak ki 2–1 arányban, míg a budaörsi Aramis SE a Berettyóújfalu előtt hajtott fejet hazai környezetben, 4–3-as győzelemmel vitték el a pontokat a vendégek.

A Kecskemét és az Aramis az alapszakaszban kétszer már összecsapott, mind a két mérkőzés döntetlenre végződött, így borítékolható, hogy hétfőn este is komoly csata várható a parketten, hiszen a tét még nagyobb lett azóta.

– Egy rendkívül fontos megmérettetés előtt állunk – jelentette ki Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – Ellenfelünk sem szerzett pontot a felsőház első körében, így mondanom sem kell, hogy mennyire nagy jelentőséggel bír mind a két gárda számára ez az összecsapás. Most is speciális helyzetben vagyunk, hiszen a válogatottbeli elfoglaltságok miatt tizenkét napig nem tudtunk teljes kerettel készülni. Most pedig, mire kiegészültünk volna, az U19-es nemzeti csapathoz ment el két fiatal tehetségünk. Ezek a tényezők bizony alaposan feladják a leckét számunkra a felkészülés során. Nem akarunk azonban a nehézségekkel foglalkozni, hiszen csakis a pozitív szemlélet vezethet sikerre. Ellenfelünkkel már komoly csatákat vívtunk az alapszakaszban is. Úgy vélem, hogy jobb csapat vagyunk, és ha mindenki maximálisan koncentrál támadásban és védekezésben, akkor megszerezhetjük a győzelemért járó három pontot. A szurkolóinkra hétfőn este is nagyon számítunk. Bízom benne, hogy sokan kilátogatnak erre a rangadóra, és hogy győzelembe űzik-hajtják a kecskeméti csapatot.