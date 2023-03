Az előző fordulóban a Siófok hazai pályán lépett pályára a Soroksár ellen. Lipcsei Péter csapata már az első negyedórában vezetést szerzett, amire negyedóra múlva tudott csak a Siófok válaszolni. Ezt követően tíz emberre fogyatkozott a fővárosi csapat, de még a szünet előtt megszerezték a vezetést. A Balaton-partiak csak a találkozó vége felé tudtak ismét egyenlíteni. Ez talán azt is jelentheti, hogy ők sincsenek kirobbanó formában, és hogy le lehet őket győzni a vasárnapi találkozón.

A Tiszakécske sem azt a játékot mutatta az elmúlt fordulóban a Haladás ellen, mint amit elvártak volna tőle a szurkolók és a szakmai stáb. Bár helyzeteik voltak, azokat azonban nem tudták gólra váltani, és még egy tizenegyes is kimaradt. Hogy hogyan lehet egy ilyen mérkőzés után a fejekben rendet teremteni, ezzel a kérdéssel fordultunk Klausz Lászlóhoz, a kécskeiek edzőjéhez.

– A mérkőzés után volt egy beszélgetésünk, amire úgy gondolom, hogy a csapat nagyon jól reagált.

– felelte a mester.

– A Haladás elleni találkozó után sokkal jobban lehangolódott a társaság, mint a hazai győri meccs után. A Szombathely elleni mérkőzésen voltak olyan fordulópontok, amik után jobb eredményt tudtunk volna elérni, minimum egy döntetlent, de sajnos nem sikerült. Ahhoz viszont, hogy ezt a Siófok ellen meg tudjuk valósítani, támadásban és védekezésben is javulnunk kell, és természetesen egyénileg is mindenkinek fel kell javulni. Csak így lehet esélyünk arra, hogy itthon tudjuk tartani a három pontot – mondta Klausz László.

A tabellát nézve nagyon sűrű a középmezőny. Amennyiben a Tiszakécske nem nyerne vasárnap a Siófok ellen, akkor csak egy hellyel menne lejjebb, de ez már a veszélyzóna. Éppen ezért a vasárnapi mérkőzésen mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a három pont meglegyen.

– A küzdéssel, a hozzáállással eddig sem volt probléma. Sajnos a kiélezett szituációkban nem mindenki azt nyújtotta a Haladás elleni meccsen, mint amit kellett volna. Minden héten minden játékosnak hozni kell önmagát, mindegy, hogy az előző fordulóban milyen teljesítményt mutatott. A következő fordulóban is a maximumot kell nyújtani ahhoz, hogy jó eredményt tudjunk elérni – hangsúlyozta a vezető­edző.

Klausz László szerint a Siófok elleni mérkőzés hatpontos lesz.

– Ebben az osztályban ezt több csapat ellen is el lehet ezt mondani. Nem azt kell nézni egy mérkőzés előtt, hogy egy csapat hányadik helyet foglalja el a tabellán, hanem azt, hogy mindenki a saját játékát nyújtsa. Ha mentálisan és fizikálisan tudunk készülni egy mérkőzésre, akkor teljesen mindegy, hogy milyen csapat ellen játszunk – vélekedett a vezetőedző.

Klausz László elmondta még, hogy a játékosok nem kritizálják egymást, utalva arra, hogy Zamostny Balázs kihagyott egy büntetőt a Haladás ellen. A csatár ugyanis a házi gólkirály, és hozott már mérkőzéseket találataival. Az nagyobb játékosokkal is előfordul, hogy kihagynak büntetőket. Lehet kritizálni a játékát, de ettől függetlenül még mindig ő a Tiszakécske legeredményesebb játékosa.

Jó hír is van a csapat háza táján. A sérültek gyakorlatilag felépültek, már ami Antal Botondot és Horvát Zoltán illeti. Ők már együtt edzenek a kerettel, és amennyiben Klausz László vezetőedző úgy gondolja, akkor a hétvégi fordulóban pályára is léphetnek. Egyedül Győri Benjamin csatár van a maródiak listáján, aki most már hetek óta bajlódik betegséggel.

Azt szinte minden tiszakécskei szurkoló, és természetesen a szakmai stáb is azt reméli, hogy a Siófok elleni mérkőzésen a csapata a legjobb tudását fogja mutatni, ami azt is jelentheti, hogy sikerül megszerezni a Balaton-partiak ellen a három pontot. A Tiszakécskei LC–BFC Siófok mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik a Tiszakécskei Városi Sport­centrumban.