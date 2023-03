Izgalmakban és gólokban gazdag csatákat vívott egymással a két gárda a bajnokság alapszakaszában. Veszprémben 6–3-ra tudtak nyerni a hírös városiak, majd a Messzi István sportcsarnokban 3–2-es sikert arattak.

Március végén aztán új fejezetek nyílnak a csapatok egymás közti versengését illetően. Három nap alatt kétszer is megütköznek a királynék városában. Hétfőn bajnoki, szerdán pedig kupamérkőzésen.

Erőltetett menetben vagyunk, hiszen tíz nap alatt négy kulcsfontosságú összecsapás vár ránk a felsőházban és a Magyar Kupában.

– utalt a feladatok sűrűségére Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója.

– Itt már apróságok is dönthetnek, minden gólnak, pontnak óriási szerepe van. Hétfőn a Veszprém ellen folytatódik a bajnoki pontvadászat. Tudjuk, hogy milyen minőséget képviselnek, nem véletlenül álltak nagyon sokáig a tabella élén. Veszprémben mindig nehéz nyerni, vagy akár csak pontot szerezni, most is komoly megmérettetés előtt állunk. Sajnos több problémánk is van: piros lapos eltiltás, sérülések nehezítik a felkészülésünket, illetve az U19-es válogatott játékosok is az utolsó pillanatokban térnek majd vissza kötelékeinkbe. De az élet már csak ilyen, azon dolgozunk, hogy a nehezített terep ellenére is eredményesek tudjunk lenni riválisunkkal szemben mind a felsőházi bajnokságban, mind a kupában.