Dimitrijevic floaterével vette kezdetét az összecsapás, majd Karahodzics és Townes kettesei már a KTE vezetését jelentették, 2–4. Akadoztak a támadádások mindkét oldalon, Krestinin ziccere után Dramicanin kettő plusz egyes akcióval jelentkezett, 4–7. A negyed derekán már az OSE vezetett, ám nem sokáig, mert Townes villant meg, és a ráadás büntetőt is értékesítette, 8–10. Hol az egyik, hol a másik gárda ragadta magához a vezetést, Ruják triplájával azonban egál állt a táblán a 8. percben, 15–15. Az utolsó támadásokból a hírös városiak jöttek ki jobban, 20–21-gyel zárult az első tíz perc.

Wittmann kapott elzárást, és senkitől sem zavartatva varrta be a trojkát, 20–24, majd Kiss Dávidot hozta helyzetbe, 20–26. Borisov rutinosan tolta be magát a gyűrű közelébe, és a horog beakadt, 20–28. Időt kért az Oroszlány, ám ez sem változtatott a mérkőzés képén, továbbra is őrizte előnyét a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, sőt tízre növelték fórjukat, 22–32. Agresszívan letámadott a hazai gárda, 29–32-re zárkóztak, de Dramicanin és Borisov tetszetős megoldásai a legjobbkor érkeztek, 29–37. Kihagyott OSE büntetőket követően Karahodzics nem hibázott a palánk alatt, aztán labdaszerzésből Borisov dobott tempót, 29–41. Ismét magához rendelte tanítványait Simon Petrov.

A feszültség tapintható volt a félidőhöz közeledve, így Forray Gábor elérkezettnek látta az időt, hogy taktikai értekezletet tartson.

A szünetre végül 34–43-as vendégvezetésnél mehettek a felek.

Ruják kettesére Wittmann extra duplája érkezett, 36–45. Kihagyott dobások jöttek sorban, percekig nem találtak be a csapatok. Dimitrijevic törte meg a csendet, utána pedig neki fújtak technikait a játékvezetők. Borisov háromszor büntetőzhetett, kettő ment be, 38–47. Gyors kosarat szerzett az OSE, a válasz is rapid volt, Kucsera triplával újra tíz egység volt a csapatok között, 40–50. Barnjak keze sült el a sarokból, majd Borisov pöcizte vissza a lepattanót, 43–52. Townes állhatott a vonalra, a második egyes esett be, 43-53. Carev távolról vállalkozott, és nem hibázott, 46–53. Borisov keze sem remegett meg, 46–56. Klobucar kapott remek labdát Townestól, és elsüllyesztette a trojkát, 46–59-nél érkezett az OSE időkérése. Townes verte meg a védőjét és tette fel elegánsan, 46–61.

Calloway hármassal zárkózott az Oroszlány, aztán Dramicaninnak ütöttek oda, ő mindkét büntetőt bevágta, 49–63, majd Wittmann szolgálta ki Townest, 49–65.

Henry dobhatott kétszer, mindkettő bement, 51–65. Barnjak mehetett egyedül a gyűrűig, 53–65. Klobucar ellen faultoltak, ő mindkét büntetőt bedobta, majd Wittmann elképesztő triplával sokkolta a hazai publikumot, 53–70. Dimitrijevic kozmetikázott, 55–70, de Kucsera növelte a KTE előnyét, 55–71. Szabadfi és Dorogi maradt üresen, 61–71. Forray Gábor időt kért. Labdát lopott az Oroszlány, Dorogi zsákolt az akció végén, 63–71. Felgyorsult a végjátékban a játék, Townest viszont ez sem zavarta, 63–73. Krestinin volt határozott a palánk alatt, 65–73. Közelebb kerülhetett volna az OSE, ám Wittmann olvasta a passzt, és egyből indította Borisovot, akinek ez a szituáció csukott szemmel sem jelentett volna problémát, 65–75. Krestinin zsákolt a másik térfélen, 67–75. Többre idő már nem maradt, így értékes idegenbeli sikert szerzett a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét.

– Azt gondolom, hogy kontrolláltuk a mérkőzést, de végig küzdött az OSE, ezért nekik is jár az elismerés a mai meccsért – értékelt a lefújást követően Forray Gábor, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vezetőedzője. – Büszke vagyok a csapatomra, köszönöm nekik ezt a hozzáállást. Fontos győzelmet szereztünk, ami nélkülözhetetlen volt a rájátszásért folyó küzdelemben. A kritikus pillanatokban higgadtak tudtunk maradni, és volt mindig valaki, aki vállára vette a csapatot. Úgy gondolom, hogy megérdemelten győztünk. Köszönöm a kecskeméti szurkolóknak, hogy eljöttek, és biztattak minket.

– Nagyon nehéz, harcos összecsapás volt, gratuláció jár mindkét csapat számára – tekintett vissza az összecsapásra Kucsera Dániel, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét játékosa. – A győzelem rendkívül fontos volt ma számunkra. Bízom benne, hogy a továbbiakban is ilyen jól fogunk tudni játszani, és kiharcoljuk a rájátszást.

MVM OSE Lions–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 67-75 (20–20, 14–22, 12–18, 21–14)

OSE: Dimitrijevic 18, Barnjak 8/6, Szabadfi 3/3, Calloway 3/3, Krestinin 10. Cs: Dorogi 5/3, Ruják 9/3, Carev 4, Shane 4, Illés 3/3, Werner. Vezetőedző: Simon Petrov.

KTE: Townes 14, Ivkovic -, Klobucar 7/3, Dramicanin 9, Karahodzsics 9. Cs: Borisov 22/3, Wittmann 8/6, Kucsera 4/3, Kiss D. 2, Tóth Barna. Vezetőedző: Forray Gábor.