Az első igazán kellemes meglepetés már a kezdés előtt megvolt, rég nem látott nagyszámú közönség gyűlt ugyanis össze a rangadóra. A dusnokiak is arról híresek, hogy igencsak szeretik a csapatukat, nem jellemző rájuk, hogy cserben hagynák, a borotai tábor is igen lelkes, és egy rangadóért szívesen elmegy a szomszédba, de még a semleges érdeklődők szép száma is hozzájárult ahhoz, hogy jóval félezer fölötti szurkoló gyűlt össze Dusnokon.

Gólt először a 15. percben láthattak, akkor a borotai Lukac Damir adta be jobbról a labdát, középütt Nikutovic Sasa levette, majd 15 méterről a léc alá bombázott.

A vezető gólt követően is óriási csata folyt a pályán, gól az első félidőben ugyanakkor már nem esett. Tizenhat perc telt el a második játékrészből, amikor szabadrúgáshoz jutott néhány méterre a szögletzászlótól a Borota. Kopunovic Mladen állt a labda mögé, és elemi erővel bombázott és tekert egyszerre a hosszú fölső sarokba, 0–2. Újabb gól már nem született, a játék képe alapján megérdemelt a rutinosabb játékosokból álló Borota győzelme, a dusnokiakat dicséri, hogy a fiatalabb játékosokkal megtűzdelt hazai gárda még kétgólos hátrányban sem adta fel egyetlen pillanatra sem a küzdelmet.

A tabellán a Borota előny öt pontra nőtt, a Dusnok pedig megtarthatta a harmadik helyét.

Dusnok KSE–Borotai SE 0–2 (0–1)

Dusnok, vezette: Biber Tamás (Balogh Bence, Serfőző Balázs)

Dusnok: Bolvári I. – Jagicza (Sánta 64.), Pécsy, Szász, Bolvári Z., Bolvári P. (Jáksó 64.), Bolvári D., Varga I., Wachtler, Rogács, Rónai. Technikai vezető: Váci István.

Borota: Horvát – Mijatovic, Usumovic, Ivkovic, Vizin (Ciric 68.), Vujkovic (Szabó A. 73.), Nikutovic, Lukac, Kopunovic (Rátkai 81.), Körmöczi, Szakál. Technikai vezető: Joszip Dulics.

Gól: Nikutovic a 15., Kopunovic a 61. percben.

Sárga lap: Bolvári D. 35., ill. Ivkovic 58., Vizin 66., Szakál 67., Ciric 72., Szabó A. 80.