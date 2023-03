Futsalozni csak pontosan, szépen érdemes, még akkor is, ha tét nélkül. Ezt vallotta – József Attila után szabadon – az utolsó, tétnélkül mérkőzés előtt is a Dirner-Siland stábja, noha nem titkolták: nem a bronzéremre vágytak a idény derekán. És hogy szeretnek futsalozni, azt az utolsó mérkőzésen is megmutatták. 4–1-es félidei vezetés után 13–1 arányban győzték le az Apátfalvát.

Az első játékrészben Gréczi szerzett mesterhármast, Terecskei László góljával lett meg a négy, a második félidőben Gréczi Gábor szórt még egy négyest – hogy mesterhetessel fejezze be a találkozót –, Halasi Károly vállalt egy mesterhármast, és a szépre sikerült képet Nagy Szabolcs és Herczeg Péter is egy-egy góllal pettyezték.